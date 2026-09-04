SERVIÇO

Maroon 5 em Salvador: Shopping terá tarifa especial de estacionamento por R$ 25

Operação será iniciada às 16h no dia do show e seguirá até a saída do último veículo

Millena Marques

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 15:16

Shopping Piedade Crédito: Reprodução

Quem vai ao show do Maroon 5 em Salvador, no dia 10 de setembro, terá uma opção para deixar o carro antes de seguir para a Arena Fonte Nova. O Shopping Piedade preparou uma operação especial de estacionamento para a data, com tarifa única de R$ 25 para quem fizer o pagamento antecipadamente.

A partir das 16h, o estacionamento estará disponível para o público que preferir chegar cedo à região e evitar a procura por vagas nas proximidades da Arena. O serviço permanecerá funcionando até a saída do último veículo estacionado no local.

Localizado a cerca de 1,5 km da Arena Fonte Nova, o Shopping Piedade também oferece acesso ao metrô, permitindo que o público deixe o carro no empreendimento e faça o restante do trajeto por transporte público ou outras alternativas de deslocamento. A estratégia pode ajudar a reduzir o tempo enfrentado no trânsito e facilitar o retorno após a apresentação.

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