Massa de ar quente vai influenciar o tempo em Salvador neste fim de semana; confira previsão

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Esther Morais
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 10:58
A atuação de uma massa de ar quente e seca deve influenciar o tempo em Salvador durante este fim de semana. De acordo com a previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal), a capital baiana terá céu claro a parcialmente nublado e temperaturas que podem chegar a 34°C até domingo (25).
Nesta sexta-feira (23), apesar do predomínio de tempo firme, os ventos úmidos provenientes do Oceano Atlântico podem provocar chuvas fracas ao longo do dia. A temperatura máxima prevista é de 34°C, com mínima de 24°C e possibilidade de chuva de 40%.
No sábado (24), a massa de ar quente e seca deve manter o céu claro a parcialmente nublado, com apenas 20% de possibilidade de chuva. Os termômetros devem variar entre 24°C e 34°C, e as rajadas de vento podem chegar a 40 km/h.
Já no domingo (25), a previsão é semelhante, com céu claro a parcialmente nublado e 20% de chance de chuva. A temperatura mínima deve ser de 23°C, enquanto a máxima pode alcançar novamente os 34°C. Os ventos também podem registrar rajadas de até 40 km/h.