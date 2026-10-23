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Massa de ar quente vai influenciar o tempo em Salvador neste fim de semana; confira previsão

Capital baiana deve ter céu claro a parcialmente nublado

Esther Morais

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 10:58

Banho seguro no Porto da Barra Crédito: Sora Maia

A atuação de uma massa de ar quente e seca deve influenciar o tempo em Salvador durante este fim de semana. De acordo com a previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal), a capital baiana terá céu claro a parcialmente nublado e temperaturas que podem chegar a 34°C até domingo (25).

Nesta sexta-feira (23), apesar do predomínio de tempo firme, os ventos úmidos provenientes do Oceano Atlântico podem provocar chuvas fracas ao longo do dia. A temperatura máxima prevista é de 34°C, com mínima de 24°C e possibilidade de chuva de 40%.

No sábado (24), a massa de ar quente e seca deve manter o céu claro a parcialmente nublado, com apenas 20% de possibilidade de chuva. Os termômetros devem variar entre 24°C e 34°C, e as rajadas de vento podem chegar a 40 km/h.