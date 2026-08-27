INVESTIGAÇÃO

Médico é alvo de operação por estupro de vulnerável e armazenamento de pornografia infantil em Salvador

Urologista é formado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e mora na Barra, bairro nobre da capital baiana

Esther Morais

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 07:10

Médico urologista é alvo de operação por estupro de vulnerável e armazenamento de pornografia infantil em Salvador Crédito: Divulgação PCBA

Um médico urologista é um dos alvos da Operação Brilho do Amanhã, que investiga suspeitos de estupro de vulnerável, produção e armazenamento de pornografia infantil na Bahia, na manhã desta quinta-feira (27). O homem, que não teve a identidade divulgada, mora na Barra, um dos bairros nobres de Salvador, e é formado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), com especialização nos Estados Unidos.

Uma equipe policial cumpriu mandados de busca e apreensão no prédio onde o especialista mora, na madrugada desta quinta, segundo a TV Bahia. Não foi expedido mandado de prisão contra ele.

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A ação mobiliza cerca de 120 policiais, que cumprem mandados judiciais de prisão, busca e apreensão em Salvador, Lauro de Freitas, Itagi, Seabra, São Félix e Conceição do Coité.

Na capital baiana, as equipes atuam nos bairros da Barra, Arraial do Retiro, Arenoso, Costa Azul, Ilha Amarela, Santa Cruz, Calabetão, Pernambués, Fazenda Grande do Retiro, Vila Laura e Paripe.

As ações também têm como foco crimes praticados no ambiente digital, com busca e apreensão de dispositivos eletrônicos e análise de dados que possam contribuir para a identificação de autores, redes criminosas e outros envolvidos.

A Operação Brilho do Amanhã é uma ação permanente da Polícia Civil da Bahia e prevê ciclos operacionais coordenados, com produção de inteligência, cumprimento de medidas cautelares, monitoramento dos resultados e avaliação das ações. Nesta edição, o ciclo ocorre entre os dias 24 e 28 de agosto.

A operação é coordenada pelo Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) e conta com o apoio dos departamentos Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC), Especializado de Investigações Criminais (DEIC), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Inteligência Policial (DIP), de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DRACO), de Polícia Metropolitana (DEPOM) e de Polícia do Interior (DEPIN), além da Coordenação de Operações Especiais (CORE).