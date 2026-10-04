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Médico paulista morre após sair correndo de motel e pedir socorro em ruas de Salvador

Segundo a PM, populares acionaram uma equipe policial, que chamou o Samu para atender o homem.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 07:57

Vinícius Aguilera morreu após pedir por socorro
Vinícius Aguilera morreu após pedir por socorro Crédito: Reprodução

O médico paulista Vinícius Aguilera morreu na manhã deste sábado (3), após ser encontrado ferido em uma rua do bairro de Jardim Armação, em Salvador. Antes de ser localizado, ele teria deixado um motel da região correndo e percorrido as ruas próximas em busca de ajuda.

De acordo com relatos iniciais, o médico estava acompanhado de outras pessoas no estabelecimento. Após sair do local, ele teria demonstrado estar muito agitado e afirmado que estava sendo perseguido. Durante o trajeto, pediu socorro e acabou caindo nas proximidades de uma oficina.

Vinícius Aguilera morreu após pedir por socorro

Vinícius Aguilera morreu após pedir por socorro por Reprodução
Vinícius Aguilera morreu após pedir por socorro por Reprodução
Vinícius Aguilera morreu após pedir por socorro por Reprodução
Vinícius Aguilera morreu após pedir por socorro por Reprodução
Vinícius Aguilera morreu após pedir por socorro por Reprodução
Vinícius Aguilera morreu após pedir por socorro por Reprodução
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Vinícius Aguilera morreu após pedir por socorro por Reprodução

O episódio ocorreu por volta das 9h. Segundo testemunhas, Aguilera aparentava estar em estado de grande alteração. Mais tarde, por volta das 10h50, ele foi localizado na Rua Américo Vespúcio, onde, conforme os relatos, alternava gritos, pedidos para ser solto e falas desconexas.

A Polícia Militar da Bahia informou que agentes da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados por populares para verificar a ocorrência de um homem ferido e em aparente surto.

Quando chegaram ao endereço, os policiais encontraram o médico e acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar atendimento. Apesar do socorro, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar os procedimentos necessários. As circunstâncias que levaram aos ferimentos e à morte de Vinícius Aguilera ainda não foram esclarecida.

Natural de São Paulo, Vinicius era formado em Medicina pela Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp) e atuava na área de Nutrologia. O médico se apresentava como especialista em emagrecimento e saúde integral e era fundador do Instituto Aguilera.

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Vinícius Aguilera Médico Morto Saiu Correndo de Motel

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