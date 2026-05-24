QUINA

Mega-Sena: Salvador tem duas apostas vencedoras no sorteio de R$ 336 milhões

Um dos premiados fez jogo on-line e outro em lotérica

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de maio de 2026 às 13:00

Mega-Sena de 30 anos Crédito: Reprodução

Salvador teve duas apostas premiadas na faixa da quina no concurso 3.010 da Mega-Sena, realizado na manhã deste domingo (24), em São Paulo. Os valores pagos aos ganhadores na capital baiana chegam a R$ 27.780,04, a depender do tipo de aposta realizada. Celebrando os 30 anos da Mega, o concurso não acumulava o prêmio, mas teve duas apostas que acertaram a sena e acabaram com a premiação maior (veja mais abaixo).

Na capital, uma das apostas foi registrada por meio do Internet Banking Caixa, da Caixa Econômica Federal, em um jogo simples com seis dezenas marcadas, garantindo R$ 13.890,02 após acertar cinco números.



Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

A outra premiação saiu na Lotérica da Lapinha. O bilhete contou com sete dezenas apostadas e foi contemplado com R$ 27.780,04 na quina.

Vencedores que acertaram a sena

No resultado geral, duas apostas acertaram as seis dezenas e dividiram o prêmio principal de R$ 336.340.053,67. Uma delas foi registrada em Fortaleza (CE), em formato de bolão com 20 dezenas jogadas e 100 cotas, enquanto a outra saiu no Rio de Janeiro (RJ), em aposta simples com seis números marcados, com cada uma levando R$ 168.170.026,83.

Na segunda faixa, 590 apostas acertaram cinco dezenas (quina), em jogos feitos em diferentes modalidades, como apostas simples, apostas com mais dezenas e bolões, espalhadas por diversas cidades do país. Já na quadra, 37.565 apostas foram premiadas após acertarem quatro números, também em apostas de perfis variados.