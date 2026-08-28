Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Membro da Bamor é condenado a 4 anos de reclusão por balear torcedor rival em Salvador

Homem foi proibido de acessar estádios em dias de jogos do Bahia e do Vitória e frequentar locais públicos de transmissão das partidas e pontos de concentração de torcidas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 19:53

Membro da Bamor é condenado por balear torcedor rival em Salvador
Membro da Bamor é condenado por balear torcedor rival em Salvador Crédito: Reprodução

Um integrante de torcida organizada foi condenado a quatro anos e seis meses de reclusão por tentativa de homicídio contra um torcedor rival, em Salvador. A sentença contra Daniel Sena Duarte foi decretada na última segunda-feira (17) pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador. O crime ocorreu em 2018, em dia de clássico Ba-Vi. 

De acordo com o Ministério Público da Bahia (MP-BA), Daniel foi condenado por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe contra Iuri Campos Freitas Souza. A sentença aponta que a ação aconteceu em um contexto de rivalidade entre torcidas organizadas.

Além da pena de reclusão, Daniel está proibido de acessar estádios em dias de jogos do Esporte Clube Bahia e do Esporte Clube Vitória, além de frequentar locais públicos de transmissão das partidas e pontos de concentração das respectivas torcidas.

De acordo com a denúncia do MP, o crime aconteceu em 11 de novembro de 2018, na Rua Nilo Peçanha, no bairro da Calçada. Na ocasião, Daniel seguia para a sede da torcida organizada Bamor para acompanhar o clássico entre Bahia e Vitória.

Segundo as investigações, Iuri estava em um carro, com uma camisa da torcida organizada Os Imbatíveis. O veículo foi interceptado pelo carro de Daniel, que teria descido do automóvel e efetuado dois disparos de arma de fogo contra o torcedor rival.

No mesmo julgamento, os jurados absolveram Adelmare Santana dos Santos, Talisson de Souza Brito, Iranilson Gomes dos Santos e Vitor Reis Dantas da acusação de participação na tentativa de homicídio.

O Ministério Público recorreu da absolvição de Adelmare por entender que, por conduzir o veículo onde Daniel estava, ele teria contribuído para a ação criminosa.

O CORREIO não localizou a defesa do condenado Daniel Duarte. O espaço segue aberto para eventuais posicionamentos. 

Mais recentes

Imagem - Homem é preso suspeito de tentar estuprar ex-companheira e descumprir medida protetiva na Bahia

Homem é preso suspeito de tentar estuprar ex-companheira e descumprir medida protetiva na Bahia
Imagem - Cidade baiana é a 3ª melhor do Nordeste para se viver, aponta levantamento

Cidade baiana é a 3ª melhor do Nordeste para se viver, aponta levantamento
Imagem - Quem era Gustavo Moris, advogado e professor que morreu aos 46 anos em Salvador

Quem era Gustavo Moris, advogado e professor que morreu aos 46 anos em Salvador