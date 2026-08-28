JUSTIÇA

Membro da Bamor é condenado a 4 anos de reclusão por balear torcedor rival em Salvador

Homem foi proibido de acessar estádios em dias de jogos do Bahia e do Vitória e frequentar locais públicos de transmissão das partidas e pontos de concentração de torcidas

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 19:53

Membro da Bamor é condenado por balear torcedor rival em Salvador Crédito: Reprodução

Um integrante de torcida organizada foi condenado a quatro anos e seis meses de reclusão por tentativa de homicídio contra um torcedor rival, em Salvador. A sentença contra Daniel Sena Duarte foi decretada na última segunda-feira (17) pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador. O crime ocorreu em 2018, em dia de clássico Ba-Vi.

De acordo com o Ministério Público da Bahia (MP-BA), Daniel foi condenado por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe contra Iuri Campos Freitas Souza. A sentença aponta que a ação aconteceu em um contexto de rivalidade entre torcidas organizadas.

Além da pena de reclusão, Daniel está proibido de acessar estádios em dias de jogos do Esporte Clube Bahia e do Esporte Clube Vitória, além de frequentar locais públicos de transmissão das partidas e pontos de concentração das respectivas torcidas.

De acordo com a denúncia do MP, o crime aconteceu em 11 de novembro de 2018, na Rua Nilo Peçanha, no bairro da Calçada. Na ocasião, Daniel seguia para a sede da torcida organizada Bamor para acompanhar o clássico entre Bahia e Vitória.

Segundo as investigações, Iuri estava em um carro, com uma camisa da torcida organizada Os Imbatíveis. O veículo foi interceptado pelo carro de Daniel, que teria descido do automóvel e efetuado dois disparos de arma de fogo contra o torcedor rival.

No mesmo julgamento, os jurados absolveram Adelmare Santana dos Santos, Talisson de Souza Brito, Iranilson Gomes dos Santos e Vitor Reis Dantas da acusação de participação na tentativa de homicídio.

O Ministério Público recorreu da absolvição de Adelmare por entender que, por conduzir o veículo onde Daniel estava, ele teria contribuído para a ação criminosa.