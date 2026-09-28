SALVADOR

Membros da presidência e da diretoria da Bamor são presos em operação que investiga torturas na sede da torcida

Sede foi fechada nesta segunda-feira (28)

Millena Marques

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 14:45

Operação na sede da Bamor Crédito: Adriano Cardoso (Cecom MPBA)

Membros da presidência e da diretoria da Torcida Organizada Bamor estão entre os presos da operação que investiga torturas na sede da torcida, em Salvador, deflagrada nesta segunda-feira (28). Ao todo, dez integrantes da Bamor foram presos e a sede da organização foi fechada. As informações são do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA).

A ação, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), também apura a participação de um policial militar. Além das prisões, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão.

As investigações apuram os crimes de tortura, roubo, extorsão, ameaça e associação criminosa. Segundo o MPBA, duas vítimas foram submetidas, em dias consecutivos, a sessões de violência física e psicológica dentro da sede da torcida, em julho deste ano. Elas teriam sido obrigadas a confessar supostas irregularidades por meio de agressões, ameaças de morte e do uso de instrumentos como tacos de beisebol, martelo, faca e alicate.

Em um dos casos, a vítima teria sofrido perfurações nas mãos, queimadura na orelha, sufocamento com saco plástico e afogamento com pano e água, além de ameaças direcionadas também a familiares. No outro episódio, houve acesso ao celular da vítima e constrangimento para a realização de transferência financeira sob coação.

Operação mira cúpula da Bamor 1 de 10

A operação é realizada pelo MPBA em conjunto com o Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), o Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e a Força Correcional Especial Integrada (Force), da Corregedoria-Geral da Secretaria da Segurança Pública da Bahia. A ação conta ainda com o apoio da Polícia Militar, por meio dos batalhões de Choque, Especializado de Policiamento de Eventos (Bepe) e de Operações Policiais Especiais (Bope), além do Patamo, da Superintendência de Telecomunicações da Secretaria da Segurança Pública (Stelecom), do 31º Batalhão da PMBA e da Corregedoria da PM.

Foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos, armas, munições, instrumentos que podem ter sido utilizados nas agressões, bens das vítimas e outros elementos relacionados à investigação.