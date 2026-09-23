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Mercados e feiras de Salvador passam por fiscalização antes do caruru de Cosme e Damião

Codecon verifica validade, armazenamento, preços e higiene de ingredientes usados no preparo do prato tradicional

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 06:46

Mercados e feiras de Salvador passam por fiscalização antes do caruru de Cosme e Damião Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Mercados e feiras livres de Salvador passam por uma operação especial de fiscalização da Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) para verificar a comercialização de produtos utilizados no preparo do caruru. A ação começou na segunda-feira (21) e segue até sexta-feira (25), em diferentes regiões da capital baiana.

As equipes percorrem locais como Boca do Rio, Cajazeiras, Calçada, Itapuã e Paripe, entre outros pontos da cidade. A fiscalização verifica o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor, com atenção à validade dos produtos, condições de armazenamento, preços e higiene dos ingredientes.

Caruru: muito além do prato, uma tradição que atravessa gerações

Caruru de São Cosme e Damião: tradição que mistura sabores, ancestralidade e fé ocupa um lugar especial na cultura baiana por Paula Froes/Arquivo CORREIO
Tem quiabo, dendê e muita história. O caruru é um dos pratos mais tradicionais das celebrações de Cosme e Damião na Bahia por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Na Bahia, setembro tem gosto de caruru. A tradição está ligada às celebrações dos Ibejis, orixás crianças do Candomblé por Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO
Sete crianças, sete porções e muita tradição: daí vem uma das formas de celebração conhecida como 'Caruru de Sete Meninos' por Paula Froes/Arquivo CORREIO
E o caruru vem acompanhado de um verdadeiro banquete. Nas celebrações aos Ibejis, a mesa pode reunir vatapá, arroz, feijão, inhame, milho branco, acarajé, abará, xinxim de galinha, banana frita e farofa de dendê por Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO
Caruru não é só comida. A tradição reúne elementos de ancestralidade africana e do sincretismo religioso que marca a história da Bahia por Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO
A receita também conta uma história. O caruru tem origem africana e passou por diferentes processos de sincretismo ao longo do tempo por Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO
Indígenas que viviam no Brasil já cozinhavam uma receita similar ao caruru africano, chamado 'caruru de folhas', que pode ser feito com taioba ou bredo-de-santo-antônio por Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO
Tem caruru tradicional e até versão vegana. As mudanças na receita fazem parte da evolução do prato, mas a tradição religiosa ligada ao Candomblé permanece por Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO
As celebrações a Cosme e Damião começaram durante o período colonial e o sincretismo fez com que os santos católicos fossem venerados também entre o povo de santo, em referência aos orixás Ibejis, também conhecidos como erês ou orixás crianças por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Apesar do mesmo nome, o caruru aos Ibejis, no Candomblé, é diferente da comida baiana. A tradição reúne pratos de diferentes orixás e, por serem erês (crianças), também inclui pipoca, rapadura e balas, de preferência de mel por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
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Caruru de São Cosme e Damião: tradição que mistura sabores, ancestralidade e fé ocupa um lugar especial na cultura baiana por Paula Froes/Arquivo CORREIO

Entre os produtos fiscalizados estão quiabo, castanha, amendoim, azeite de dendê e camarão seco, itens mais procurados neste período.

Segundo a Codecon, a operação tem como objetivo contribuir para a segurança alimentar e combater práticas abusivas no comércio, além de orientar consumidores e estabelecimentos.

A população pode registrar denúncias e reclamações caso encontre alguma irregularidade. Os canais disponíveis são o aplicativo Fala Salvador, o aplicativo da Codecon e a Central de Atendimento 156.

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