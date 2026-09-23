Mercados e feiras de Salvador passam por fiscalização antes do caruru de Cosme e Damião

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Esther Morais
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 06:46
Mercados e feiras livres de Salvador passam por uma operação especial de fiscalização da Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) para verificar a comercialização de produtos utilizados no preparo do caruru. A ação começou na segunda-feira (21) e segue até sexta-feira (25), em diferentes regiões da capital baiana.
As equipes percorrem locais como Boca do Rio, Cajazeiras, Calçada, Itapuã e Paripe, entre outros pontos da cidade. A fiscalização verifica o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor, com atenção à validade dos produtos, condições de armazenamento, preços e higiene dos ingredientes.
Caruru: muito além do prato, uma tradição que atravessa gerações
Entre os produtos fiscalizados estão quiabo, castanha, amendoim, azeite de dendê e camarão seco, itens mais procurados neste período.
Segundo a Codecon, a operação tem como objetivo contribuir para a segurança alimentar e combater práticas abusivas no comércio, além de orientar consumidores e estabelecimentos.
A população pode registrar denúncias e reclamações caso encontre alguma irregularidade. Os canais disponíveis são o aplicativo Fala Salvador, o aplicativo da Codecon e a Central de Atendimento 156.