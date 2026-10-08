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Mergulhadores encontram cerca de 150 kg de cocaína em navio no mar de Salvador

Droga estava escondida em áreas submersas da embarcação, que tinha a Europa como provável destino

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 08:21

Droga foi achada com ajuda de mergulhadores
Droga foi achada com ajuda de mergulhadores Crédito: Divulgação

Cerca de 150 quilos de cocaína foram encontrados em áreas submersas e de difícil acesso de um navio de carga na Baía de Todos-os-Santos, em Salvador, nesta quarta-feira (7). A embarcação, de bandeira panamenha, tinha a Europa como provável destino.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o volume apreendido pode ser maior, porque o material ainda passa por análise. Com a ocorrência, a pasta informou que as apreensões de cocaína no Porto de Salvador chegam a aproximadamente uma tonelada neste ano.

A localização da droga ocorreu durante uma operação da Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar da Bahia e da Receita Federal. Após o compartilhamento de informações de inteligência, mergulhadores da PM inspecionaram trechos da estrutura do navio e encontraram o entorpecente.

Mais de 150 kg de droga foram apreendidos

Droga estava escondida por Divulgação/PF
Droga seguiria para Europa por Divulgação
Droga foi encontrada em navio por Divulgação/PF
Droga foi achada com ajuda de mergulhadores por Divulgação
Droga foi encontrada com ajuda de mergulhadores por Divulgação/PF
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Droga estava escondida por Divulgação/PF

Participaram das buscas equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Polo.

A investigação busca identificar os responsáveis pelo carregamento e esclarecer como a cocaína foi escondida e transportada. Também será apurada a possível participação de outras pessoas no crime.

A operação integra as ações de combate ao uso de navios, contêineres e estruturas portuárias para enviar grandes quantidades de drogas ao exterior.

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