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Mês das crianças: evento gratuito leva brincadeiras de fazendinha a hipermercado em Salvador

Programação ocorre no RedeMix de Alphaville

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 18:01

Festa das crianças no RedeMix de Alphaville
Festa das crianças no RedeMix de Alphaville Crédito: Divulgação/Bandô Entretenimento

Crianças poderão experimentar um pouco da rotina do campo sem sair de Salvador. O RedeMix de Alphaville, na Avenida Paralela, recebe neste sábado (17), das 16h às 19h, uma programação gratuita com brincadeiras e oficinas inspiradas na vida na fazenda. Entre as atividades previstas estão a coleta de ovos, a colheita de frutas e passeios de cavalinho de pau.

Promovido pelo RedeMix e produzido pela Bandô Entretenimento, o evento é aberto ao público e não exige inscrição antecipada. O acesso às brincadeiras será por ordem de chegada e estará sujeito à lotação do espaço.

As oficinas terão capacidade para atender até 60 crianças, com participação organizada em sistema de revezamento ao longo da programação.

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A proposta é aproximar os pequenos de experiências relacionadas ao campo, estimulando a curiosidade e o contato com elementos da natureza por meio de atividades lúdicas. A iniciativa também busca incentivar momentos de convivência entre crianças e familiares.

“Queremos que as crianças vivam a experiência da fazenda, mesmo que morem na cidade. O campo ensina a criança a observar e cuidar dos animais e plantas, além de ser um convite para as famílias brincarem juntas”, afirma Jorge Nery, sócio-proprietário da Bandô Entretenimento.

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Salvador Redemix

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