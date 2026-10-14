DE GRAÇA

Mês das crianças: evento gratuito leva brincadeiras de fazendinha a hipermercado em Salvador

Programação ocorre no RedeMix de Alphaville

Millena Marques

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 18:01

Festa das crianças no RedeMix de Alphaville Crédito: Divulgação/Bandô Entretenimento

Crianças poderão experimentar um pouco da rotina do campo sem sair de Salvador. O RedeMix de Alphaville, na Avenida Paralela, recebe neste sábado (17), das 16h às 19h, uma programação gratuita com brincadeiras e oficinas inspiradas na vida na fazenda. Entre as atividades previstas estão a coleta de ovos, a colheita de frutas e passeios de cavalinho de pau.

Promovido pelo RedeMix e produzido pela Bandô Entretenimento, o evento é aberto ao público e não exige inscrição antecipada. O acesso às brincadeiras será por ordem de chegada e estará sujeito à lotação do espaço.

As oficinas terão capacidade para atender até 60 crianças, com participação organizada em sistema de revezamento ao longo da programação.

A proposta é aproximar os pequenos de experiências relacionadas ao campo, estimulando a curiosidade e o contato com elementos da natureza por meio de atividades lúdicas. A iniciativa também busca incentivar momentos de convivência entre crianças e familiares.