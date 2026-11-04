OPORTUNIDADE

Metrô Bahia abre vagas exclusivas para mulheres; veja como se inscrever

Inscrições gratuitas seguem até 23 de novembro

Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 07:58

Metrô Crédito: Divulgação / Metrô

O Metrô Bahia está com duas vagas de emprego abertas exclusivamente para mulheres na área de manutenção. As oportunidades são para o cargo de Oficial de Manutenção de Equipamentos Fixos, com inscrições gratuitas até 23 de novembro.

Para concorrer, as candidatas precisam ter ensino médio completo e experiência em manutenção elétrica, mecânica e eletrônica. Também é necessário ter disponibilidade para trabalhar em escalas diurnas ou noturnas.

Como efetuar o cadastro para vagas no Metrô Bahia 1 de 5

As profissionais contratadas atuarão na inspeção e manutenção de equipamentos como escadas rolantes, bombas, bloqueios, bilheterias e câmeras. A rotina inclui acompanhar serviços executados por empresas terceirizadas, colaborar na identificação de falhas e na proposta de melhorias, além de prestar apoio técnico às atividades de manutenção e realizar a entrega e a retirada de materiais.

Entre os benefícios oferecidos estão assistência médica e odontológica, seguro de vida, participação nos lucros e resultados (PLR) e folga no aniversário. As contratadas também terão vale-refeição ou alimentação, vale-transporte ou estacionamento e acesso ao Wellhub, antigo Gympass.