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Metrô Bahia abre vagas exclusivas para mulheres; veja como se inscrever

Inscrições gratuitas seguem até 23 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 07:58

Metrô
Metrô Crédito: Divulgação / Metrô

O Metrô Bahia está com duas vagas de emprego abertas exclusivamente para mulheres na área de manutenção. As oportunidades são para o cargo de Oficial de Manutenção de Equipamentos Fixos, com inscrições gratuitas até 23 de novembro.

Para concorrer, as candidatas precisam ter ensino médio completo e experiência em manutenção elétrica, mecânica e eletrônica. Também é necessário ter disponibilidade para trabalhar em escalas diurnas ou noturnas.

Como efetuar o cadastro para vagas no Metrô Bahia

Acesse o site: www.ccrmetrobahia.com.br por Reprodução
Clique na aba 'Contato' por Divulgação/ CCR
Depois, na área 'Trabalhe Conosco' por Divulgação
Você será redirecionado para uma plataforma de seleção externa por Ulisses Dumas
Faça o cadastro e se candidate à vaga escolhida. por Divulgação CCR Metrô Bahia
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Acesse o site: www.ccrmetrobahia.com.br por Reprodução

As profissionais contratadas atuarão na inspeção e manutenção de equipamentos como escadas rolantes, bombas, bloqueios, bilheterias e câmeras. A rotina inclui acompanhar serviços executados por empresas terceirizadas, colaborar na identificação de falhas e na proposta de melhorias, além de prestar apoio técnico às atividades de manutenção e realizar a entrega e a retirada de materiais.

Entre os benefícios oferecidos estão assistência médica e odontológica, seguro de vida, participação nos lucros e resultados (PLR) e folga no aniversário. As contratadas também terão vale-refeição ou alimentação, vale-transporte ou estacionamento e acesso ao Wellhub, antigo Gympass.

As inscrições devem ser feitas pelo site do Metrô Bahia. Na página, é preciso acessar a aba “Contato” e, em seguida, a área “Trabalhe Conosco”. O endereço encaminha para uma plataforma externa de seleção, onde a candidata deve se cadastrar e escolher a vaga.

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