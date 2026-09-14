Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Metrô Bahia anuncia operação especial para jogo entre Bahia e Remo na Fonte Nova

Concessionária prevê mais agentes e viagens conforme a demanda

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 11:06

Metrô Bahia vai ter operação especial para o jogo
Metrô Bahia vai ter operação especial para o jogo Crédito: Divulgação

O Metrô Bahia preparou uma operação especial para atender os torcedores que vão à Arena Fonte Nova acompanhar Bahia x Remo, nesta segunda-feira (14), às 20h. O sistema metroviário funcionará normalmente, das 5h à meia-noite.

A concessionária vai reforçar o número de Agentes de Atendimento e Segurança, principalmente na Estação Campo da Pólvora, utilizada por quem segue para o estádio. Também poderá aumentar a quantidade de viagens dos trens, de acordo com o movimento de passageiros.

Metrô Bahia

Estação Pituaçu/CCR Metrô por Ulisses Dumas
Metrô de Salvador por Divulgação
Metrô de Salvador por Divulgação
Metrô de Salvador por Divulgação CCR Metrô Bahia
Metrô por Ulisses Dumas/Divulgação
Metrô Bahia por Divulgação/ CCR
1 de 6
Estação Pituaçu/CCR Metrô por Ulisses Dumas

A empresa orienta os usuários a seguir as recomendações de embarque seguro: não acessar os trilhos, esperar a saída dos passageiros antes de entrar no trem e dar preferência nos assentos e elevadores a quem precisa. A orientação inclui ainda utilizar o corrimão ao descer escadas.

É possível pagar diretamente na catraca com cartões de crédito ou débito por aproximação, celular com tecnologia NFC, smartwatch, pulseira de pagamento ou QR Code comprado pelo aplicativo RecargaPay. Após a validação, uma luz verde indica que o acesso está liberado.

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô pode fazer recargas pelo aplicativo CCR Mobilidade, por carteiras digitais como Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, RecargaPay, Cittamobi e Moovit, ou em pontos de venda credenciados. A rede conta com mais de 2 mil estabelecimentos.

Leia mais

Imagem - Frente fria vai provocar chuvas e ventos fortes em Salvador nesta semana; confira previsão

Frente fria vai provocar chuvas e ventos fortes em Salvador nesta semana; confira previsão

Imagem - Motorista de ônibus leva pedrada na cabeça em Salvador

Motorista de ônibus leva pedrada na cabeça em Salvador

Imagem - Designer denuncia ter sido perseguido e agredido 'por parecer gay' dentro de shopping em Salvador

Designer denuncia ter sido perseguido e agredido 'por parecer gay' dentro de shopping em Salvador

Tags:

Operação Fonte Nova Metrô

Mais recentes

Imagem - Homem é morto a tiros por vizinho após briga por som alto em Salvador

Homem é morto a tiros por vizinho após briga por som alto em Salvador
Imagem - ACM Neto encerra fim de semana com comício histórico de mais de 35 mil pessoas em Xique-Xique

ACM Neto encerra fim de semana com comício histórico de mais de 35 mil pessoas em Xique-Xique
Imagem - Ganhador da Mega-Sena: o que se sabe sobre homem que ganhou R$ 99,5 milhões e teve neta sequestrada na Bahia

Ganhador da Mega-Sena: o que se sabe sobre homem que ganhou R$ 99,5 milhões e teve neta sequestrada na Bahia