TRANSPORTE

Metrô Bahia anuncia operação especial para jogo entre Bahia e Remo na Fonte Nova

Concessionária prevê mais agentes e viagens conforme a demanda

Wendel de Novais

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 11:06

Metrô Bahia vai ter operação especial para o jogo Crédito: Divulgação

O Metrô Bahia preparou uma operação especial para atender os torcedores que vão à Arena Fonte Nova acompanhar Bahia x Remo, nesta segunda-feira (14), às 20h. O sistema metroviário funcionará normalmente, das 5h à meia-noite.

A concessionária vai reforçar o número de Agentes de Atendimento e Segurança, principalmente na Estação Campo da Pólvora, utilizada por quem segue para o estádio. Também poderá aumentar a quantidade de viagens dos trens, de acordo com o movimento de passageiros.

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A empresa orienta os usuários a seguir as recomendações de embarque seguro: não acessar os trilhos, esperar a saída dos passageiros antes de entrar no trem e dar preferência nos assentos e elevadores a quem precisa. A orientação inclui ainda utilizar o corrimão ao descer escadas.

É possível pagar diretamente na catraca com cartões de crédito ou débito por aproximação, celular com tecnologia NFC, smartwatch, pulseira de pagamento ou QR Code comprado pelo aplicativo RecargaPay. Após a validação, uma luz verde indica que o acesso está liberado.