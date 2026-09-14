Metrô Bahia anuncia operação especial para jogo entre Bahia e Remo na Fonte Nova

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Wendel de Novais
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 11:06
O Metrô Bahia preparou uma operação especial para atender os torcedores que vão à Arena Fonte Nova acompanhar Bahia x Remo, nesta segunda-feira (14), às 20h. O sistema metroviário funcionará normalmente, das 5h à meia-noite.
A concessionária vai reforçar o número de Agentes de Atendimento e Segurança, principalmente na Estação Campo da Pólvora, utilizada por quem segue para o estádio. Também poderá aumentar a quantidade de viagens dos trens, de acordo com o movimento de passageiros.
Metrô Bahia
A empresa orienta os usuários a seguir as recomendações de embarque seguro: não acessar os trilhos, esperar a saída dos passageiros antes de entrar no trem e dar preferência nos assentos e elevadores a quem precisa. A orientação inclui ainda utilizar o corrimão ao descer escadas.
É possível pagar diretamente na catraca com cartões de crédito ou débito por aproximação, celular com tecnologia NFC, smartwatch, pulseira de pagamento ou QR Code comprado pelo aplicativo RecargaPay. Após a validação, uma luz verde indica que o acesso está liberado.
Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô pode fazer recargas pelo aplicativo CCR Mobilidade, por carteiras digitais como Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, RecargaPay, Cittamobi e Moovit, ou em pontos de venda credenciados. A rede conta com mais de 2 mil estabelecimentos.