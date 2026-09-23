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Metrô Bahia terá operação especial neste sábado para show na Fonte Nova

Xande de Pilares e Revelação se apresentam em Salvador neste sábado (26)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 16:06

Metrô Bahia vai ter operação especial para o jogo
Metrô Bahia vai ter operação especial para o jogo Crédito: Divulgação

O Metrô Bahia vai operar em esquema especial para o show de Xande de Pilares e Revelação na Arena Fonte Nova, em Salvador, neste sábado (26). Para atender à demanda e facilitar a ida e a volta dos clientes, o sistema terá operação estendida, com funcionamento previsto até 0h30 de domingo (27).

A Estação Campo da Pólvora, a mais próxima do local do evento, terá embarque liberado entre 0h e 0h30, enquanto as demais estações do sistema estarão abertas exclusivamente para desembarque.

A operação especial também terá reforço no número de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS), além do aumento da quantidade de viagens dos trens conforme a demanda. O monitoramento da movimentação de clientes será realizado em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO), permitindo ajustes operacionais sempre que necessário.

A orientação é que os passageiros se programem para utilizar o sistema metroviário no retorno do evento e fiquem atentos aos horários e às condições de acesso às estações. A concessionária reforça ainda as orientações do Embarque Consciente: nunca acessar a via; aguardar sempre o desembarque do trem antes de embarcar; deixar os assentos preferenciais para quem precisa, assim como os elevadores; e descer as escadas sempre usando o corrimão.

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Compra de passagens

O pagamento da passagem pode ser feito diretamente na catraca. Basta aproximar cartões de crédito ou débito, celular com tecnologia NFC, smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo RecargaPay na parte inferior da catraca. Uma luz verde indicará a validação do pagamento e o acesso pelo bloqueio será liberado.

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô tem a comodidade de efetuar a recarga pelo aplicativo Motiva Trilhos, disponível na Apple Store e na Play Store, ou por meio das carteiras digitais Banco do Brasil, para correntistas, KIM+, PicPay, RecargaPay, Cittamobi e Moovit.

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