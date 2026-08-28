TRANSPORTE

Metrô Bahia terá operação especial para jogo entre Bahia e Internacional na Fonte Nova

Partida acontece neste domingo (30), às 19h30

Esther Morais

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 06:38

Metrô Bahia Crédito: Divulgação/ CCR

O Metrô Bahia terá uma operação especial neste domingo (30) para atender os torcedores que vão à Arena Fonte Nova para o duelo entre Bahia e Internacional, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O sistema funcionará normalmente, das 5h à 0h, com reforço de equipes e viagens dos trens de acordo com o movimento.

A Estação Campo da Pólvora, que concentra o fluxo de passageiros com destino ao estádio, terá um número maior de Agentes de Atendimento e Segurança. A concessionária também fará acompanhamento em tempo real para ajustar a operação conforme a demanda.

“Para garantir uma operação tranquila durante a partida, vamos reforçar as equipes nas estações que devem registrar maior movimento. Também teremos acompanhamento em tempo real, permitindo respostas rápidas às necessidades dos clientes e contribuindo para uma viagem segura e organizada antes e depois do jogo”, afirma Maria Eduarda Studart, gerente de Estações e Terminais do Metrô Bahia.

Os passageiros podem pagar a tarifa diretamente na catraca por aproximação. São aceitos cartões de crédito e débito, celulares com tecnologia NFC, smartwatches, pulseiras de pagamento e QR Codes adquiridos pelo aplicativo RecargaPay.

A passagem do metrô custa R$ 4,10.