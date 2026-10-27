TRANSPORTE

Metrô de Salvador terá horário estendido para Bahia x São Paulo na Fonte Nova

Estação Campo da Pólvora terá embarque até 0h30 de quinta-feira (29)

Esther Morais

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 06:26

Metrô de Salvador terá horário estendido para Bahia x São Paulo na Fonte Nova Crédito: Divulgação/Metrô Bahia

O Metrô Bahia terá uma operação especial nesta quarta-feira (28) para atender os torcedores que vão acompanhar a partida entre Bahia e São Paulo, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O sistema funcionará com horário estendido até 0h30 de quinta-feira (29).

A Estação Campo da Pólvora, mais próxima do estádio, terá embarque liberado até esse horário. Nas demais estações, o funcionamento será exclusivo para desembarque após o horário regular.

A operação também contará com reforço no número de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e aumento da quantidade de viagens dos trens conforme a demanda. A movimentação dos passageiros será monitorada em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO), que poderá realizar ajustes durante a operação.

Como pagar a passagem do metrô

A tarifa do metrô custa R$ 4,10. O pagamento pode ser feito diretamente nas catracas com cartões de crédito e débito por aproximação, celulares com tecnologia NFC, smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos pelos aplicativos RecargaPay e 99Pay.

Também é possível utilizar o Cartão Integração do Metrô, com recargas pelo aplicativo Motiva Trilhos, por carteiras digitais e em mais de 2 mil pontos de venda credenciados.