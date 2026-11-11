Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Metrô de Salvador terá operação de 24 horas para show de Henrique e Juliano

Shopping da Bahia vai manter o estacionamento B aberto para quem quiser deixar o carro no centro de compras e seguir pelo sistema metroviário

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 15:24

CCR Metrô Bahia abre vagas para as áreas Comercial e de Manutenção
CCR Metrô Bahia abre vagas para as áreas Comercial e de Manutenção Crédito: Divulgação

O Metrô Bahia terá uma operação especial de 24 horas para o show de Henrique e Juliano, que será realizado no Parque de Exposições. A operação começa às 5h de sábado (14) e segue até as 23h59 de domingo (15).

A partir da meia-noite, porém, haverá uma mudança no funcionamento: os embarques serão permitidos exclusivamente na Estação Mussurunga, enquanto os passageiros poderão desembarcar nas demais estações. A exceção será a Estação CAB, que ficará fechada durante esse período.

Outra alternativa para quem pretende deixar o carro em um local seguro e utilizar o transporte público será o estacionamento B do Shopping da Bahia. O espaço permanecerá aberto para os motoristas que desejarem estacionar no centro de compras e seguir de metrô até o Parque de Exposições.

Para atender ao aumento esperado de passageiros, o Metrô Bahia também reforçará o efetivo de Agentes de Atendimento e Segurança (AASs). A operação contará com o monitoramento de mais de 2 mil câmeras instaladas em estações, trens, passarelas e terminais de ônibus, integradas ao Centro de Controle Operacional (CCO) e às Salas de Supervisão Operacional (SSOs).

Henrique e Juliano

Henrique e Juliano por Reprodução
Henrique e Juliano no show de Itabuna por Reprodução
Henrique e Juliano por Reprodução
Henrique e Juliano por Divulgação
Henrique e Juliano por divulgação
Henrique e Juliano 
1 de 6
Henrique e Juliano por Reprodução

Os agentes de segurança também utilizarão câmeras corporais com áudio durante o serviço. Segundo Carlos Cavalcanti, gerente executivo de Atendimento do Metrô Bahia, a estratégia busca facilitar o deslocamento dos passageiros e organizar o fluxo de retorno após o evento.

“Com o embarque concentrado na Estação Mussurunga durante a madrugada, buscamos garantir uma operação organizada e alinhada à demanda esperada para a ocasião”, explica.

Leia mais

Imagem - Salvador pode adotar banco de horas na cobrança da Zona Azul; entenda

Salvador pode adotar banco de horas na cobrança da Zona Azul; entenda

Imagem - Ação oferece emissão gratuita da nova carteira de identidade em Salvador; saiba mais

Ação oferece emissão gratuita da nova carteira de identidade em Salvador; saiba mais

Imagem - Estação do metrô tem orientação gratuita sobre câncer de próstata

Estação do metrô tem orientação gratuita sobre câncer de próstata

Como pagar a passagem do metrô

A tarifa do metrô custa R$ 4,10. Os passageiros podem pagar diretamente nas catracas utilizando cartões de crédito e débito por aproximação, celulares com tecnologia NFC, smartwatches e pulseiras de pagamento.

Também é possível acessar o sistema por meio de QR Codes adquiridos nos aplicativos RecargaPay e 99Pay. Uma luz verde na catraca indica a validação do pagamento.

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô pode fazer a recarga pelo aplicativo Motiva Trilhos, disponível para celulares Android e iOS, ou por carteiras digitais, como Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, RecargaPay, Cittamobi e Moovit. Outra opção é procurar um dos mais de 2 mil pontos de venda credenciados.

Tags:

Metrô

Mais recentes

Imagem - Feirão Serasa Limpa Nome oferece negociação de dívidas com até 99% de desconto em Salvador

Feirão Serasa Limpa Nome oferece negociação de dívidas com até 99% de desconto em Salvador
Imagem - Corrimento ou secreção natural? Saiba identificar quando é hora de procurar um ginecologista

Corrimento ou secreção natural? Saiba identificar quando é hora de procurar um ginecologista
Imagem - Inscrições para novos alunos da rede municipal de Salvador começam nesta quinta-feira (12)

Inscrições para novos alunos da rede municipal de Salvador começam nesta quinta-feira (12)