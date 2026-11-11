TRANSPORTE

Metrô de Salvador terá operação de 24 horas para show de Henrique e Juliano

Shopping da Bahia vai manter o estacionamento B aberto para quem quiser deixar o carro no centro de compras e seguir pelo sistema metroviário

Millena Marques

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 15:24

CCR Metrô Bahia abre vagas para as áreas Comercial e de Manutenção Crédito: Divulgação

O Metrô Bahia terá uma operação especial de 24 horas para o show de Henrique e Juliano, que será realizado no Parque de Exposições. A operação começa às 5h de sábado (14) e segue até as 23h59 de domingo (15).

A partir da meia-noite, porém, haverá uma mudança no funcionamento: os embarques serão permitidos exclusivamente na Estação Mussurunga, enquanto os passageiros poderão desembarcar nas demais estações. A exceção será a Estação CAB, que ficará fechada durante esse período.

Outra alternativa para quem pretende deixar o carro em um local seguro e utilizar o transporte público será o estacionamento B do Shopping da Bahia. O espaço permanecerá aberto para os motoristas que desejarem estacionar no centro de compras e seguir de metrô até o Parque de Exposições.

Para atender ao aumento esperado de passageiros, o Metrô Bahia também reforçará o efetivo de Agentes de Atendimento e Segurança (AASs). A operação contará com o monitoramento de mais de 2 mil câmeras instaladas em estações, trens, passarelas e terminais de ônibus, integradas ao Centro de Controle Operacional (CCO) e às Salas de Supervisão Operacional (SSOs).

Henrique e Juliano 1 de 6

Os agentes de segurança também utilizarão câmeras corporais com áudio durante o serviço. Segundo Carlos Cavalcanti, gerente executivo de Atendimento do Metrô Bahia, a estratégia busca facilitar o deslocamento dos passageiros e organizar o fluxo de retorno após o evento.

“Com o embarque concentrado na Estação Mussurunga durante a madrugada, buscamos garantir uma operação organizada e alinhada à demanda esperada para a ocasião”, explica.

Como pagar a passagem do metrô

A tarifa do metrô custa R$ 4,10. Os passageiros podem pagar diretamente nas catracas utilizando cartões de crédito e débito por aproximação, celulares com tecnologia NFC, smartwatches e pulseiras de pagamento.

Também é possível acessar o sistema por meio de QR Codes adquiridos nos aplicativos RecargaPay e 99Pay. Uma luz verde na catraca indica a validação do pagamento.