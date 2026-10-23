TRANSPORTE

Metrô de Salvador terá operação especial para jogo entre Vitória e Athletico-PR neste sábado (24)

Partida ocorre no Barradão, em Canabrava

Millena Marques

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 15:32

Metrô Bahia Crédito: Divulgação/ CCR

O Metrô Bahia vai reforçar a operação neste sábado (24) para atender os torcedores que vão acompanhar a partida entre Vitória e Athletico-PR, às 16h30, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador.

A operação prevê o aumento do número de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS), principalmente nas estações Flamboyant e Pirajá, que concentram o fluxo de passageiros com destino ao estádio. A quantidade de viagens dos trens também poderá ser ampliada ao longo do dia, de acordo com a demanda.

A movimentação nas estações será acompanhada em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO) do sistema. O monitoramento permitirá realizar ajustes na operação sempre que necessário, com o objetivo de garantir mais segurança e fluidez no deslocamento dos passageiros.

Como pagar a passagem do metrô

A tarifa do Metrô Bahia custa R$ 4,10. O pagamento pode ser feito diretamente nas catracas, por aproximação de cartões de crédito e débito, celulares com tecnologia NFC, relógios inteligentes e pulseiras de pagamento por aproximação. Também é possível utilizar QR Codes adquiridos pelo aplicativo RecargaPay.

Para liberar a entrada, basta aproximar o meio de pagamento da parte inferior da catraca e aguardar a luz verde, que indica a validação da transação.

Outra opção é utilizar o Cartão Integração do Metrô, que pode ser recarregado pelo aplicativo Motiva Trilhos, disponível para celulares Android e iOS, ou por carteiras e plataformas digitais, como Banco do Brasil, para correntistas, KIM+, PicPay, RecargaPay, Cittamobi e Moovit.