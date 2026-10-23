Metrô de Salvador terá operação especial para jogo entre Vitória e Athletico-PR neste sábado (24)

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Millena Marques
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 15:32
O Metrô Bahia vai reforçar a operação neste sábado (24) para atender os torcedores que vão acompanhar a partida entre Vitória e Athletico-PR, às 16h30, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador.
A operação prevê o aumento do número de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS), principalmente nas estações Flamboyant e Pirajá, que concentram o fluxo de passageiros com destino ao estádio. A quantidade de viagens dos trens também poderá ser ampliada ao longo do dia, de acordo com a demanda.
A movimentação nas estações será acompanhada em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO) do sistema. O monitoramento permitirá realizar ajustes na operação sempre que necessário, com o objetivo de garantir mais segurança e fluidez no deslocamento dos passageiros.
Como pagar a passagem do metrô
A tarifa do Metrô Bahia custa R$ 4,10. O pagamento pode ser feito diretamente nas catracas, por aproximação de cartões de crédito e débito, celulares com tecnologia NFC, relógios inteligentes e pulseiras de pagamento por aproximação. Também é possível utilizar QR Codes adquiridos pelo aplicativo RecargaPay.
Para liberar a entrada, basta aproximar o meio de pagamento da parte inferior da catraca e aguardar a luz verde, que indica a validação da transação.
Outra opção é utilizar o Cartão Integração do Metrô, que pode ser recarregado pelo aplicativo Motiva Trilhos, disponível para celulares Android e iOS, ou por carteiras e plataformas digitais, como Banco do Brasil, para correntistas, KIM+, PicPay, RecargaPay, Cittamobi e Moovit.
As recargas também podem ser realizadas em pontos de venda credenciados. Segundo o Metrô Bahia, a rede conta com mais de 2 mil estabelecimentos.