Micro-ônibus é incendiado após atropelar e matar pedestre em São Cristóvão

Um micro-ônibus foi incendiado no bairro de São Cristóvão, na madrugada desta sexta-feira (2) após atropelar uma pedestre. De acordo com informações da Polícia Militar, o atropelamento aconteceu por volta de 0h40, próximo a um shopping, na BA-526.



Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foram acionados e ao chegarem ao local, encontraram uma mulher já morta. Testemunha relataram aos policiais que, após o acidente, andarilhos atearam fogo no micro-ônibus, deixando o corpo, que estava preso embaixo do veículo, carbonizado.