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Militar do Exército que estava desaparecido é encontrado no Aeroporto de Salvador

Ele foi conduzido ao Hospital Geral do Exército

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 20:04

Militar do Exército que estava desaparecido é encontrado no Aeroporto de Salvador
Militar do Exército que estava desaparecido é encontrado no Aeroporto de Salvador Crédito: Divulgação

Um militar do Exército Brasileiro que estava desaparecido desde quinta-feira (13) foi encontrado no Aeroporto Internacional de Salvador  nesta sexta-feira (14). Ele foi encontrado por equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) em um estado de muita agitação. 

Equipes de inteligência da unidade de policiamento turístico receberam informações sobre a passagem do desaparecido no terminal aeroportuário e foram acionadas para o local.

Com o auxílio dos informes sobre as buscas a partir de uma mobilização nas redes sociais, os PMs percorreram todo o terminal e conseguiram encontrar o militar.

Segundo o comandante da 2ª Companhia (Aeroporto) do BPTur, capitão Yoilson Martins, o homem foi encontrado bastante agitado, mas, com toda a rapidez e o cuidado das equipes, foi preservada a sua segurança.

“Diante do estado de alteração comportamental apresentado e das circunstâncias verificadas no local, foi necessária sua contenção, com o objetivo de preservar sua integridade física e a segurança das demais pessoas presentes”, relatou.

Os PMs conseguiram identificar e acionar os familiares do homem, com apoio do Exército Brasileiro. Uma guarnição da Polícia do Exército compareceu ao aeroporto, assumiu a custódia do militar e realizou sua condução ao Hospital Geral do Exército, em Salvador, para atendimento especializado.

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