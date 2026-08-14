BAHIA

Militar do Exército que estava desaparecido é encontrado no Aeroporto de Salvador

Ele foi conduzido ao Hospital Geral do Exército

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 20:04

Militar do Exército que estava desaparecido é encontrado no Aeroporto de Salvador Crédito: Divulgação

Um militar do Exército Brasileiro que estava desaparecido desde quinta-feira (13) foi encontrado no Aeroporto Internacional de Salvador nesta sexta-feira (14). Ele foi encontrado por equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) em um estado de muita agitação.

Equipes de inteligência da unidade de policiamento turístico receberam informações sobre a passagem do desaparecido no terminal aeroportuário e foram acionadas para o local.

Com o auxílio dos informes sobre as buscas a partir de uma mobilização nas redes sociais, os PMs percorreram todo o terminal e conseguiram encontrar o militar.

Segundo o comandante da 2ª Companhia (Aeroporto) do BPTur, capitão Yoilson Martins, o homem foi encontrado bastante agitado, mas, com toda a rapidez e o cuidado das equipes, foi preservada a sua segurança.

“Diante do estado de alteração comportamental apresentado e das circunstâncias verificadas no local, foi necessária sua contenção, com o objetivo de preservar sua integridade física e a segurança das demais pessoas presentes”, relatou.