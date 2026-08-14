Militar do Exército que estava desaparecido é encontrado no Aeroporto de Salvador

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Elaine Sanoli
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 20:04
Um militar do Exército Brasileiro que estava desaparecido desde quinta-feira (13) foi encontrado no Aeroporto Internacional de Salvador nesta sexta-feira (14). Ele foi encontrado por equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) em um estado de muita agitação.
Equipes de inteligência da unidade de policiamento turístico receberam informações sobre a passagem do desaparecido no terminal aeroportuário e foram acionadas para o local.
Com o auxílio dos informes sobre as buscas a partir de uma mobilização nas redes sociais, os PMs percorreram todo o terminal e conseguiram encontrar o militar.
Segundo o comandante da 2ª Companhia (Aeroporto) do BPTur, capitão Yoilson Martins, o homem foi encontrado bastante agitado, mas, com toda a rapidez e o cuidado das equipes, foi preservada a sua segurança.
“Diante do estado de alteração comportamental apresentado e das circunstâncias verificadas no local, foi necessária sua contenção, com o objetivo de preservar sua integridade física e a segurança das demais pessoas presentes”, relatou.
Os PMs conseguiram identificar e acionar os familiares do homem, com apoio do Exército Brasileiro. Uma guarnição da Polícia do Exército compareceu ao aeroporto, assumiu a custódia do militar e realizou sua condução ao Hospital Geral do Exército, em Salvador, para atendimento especializado.