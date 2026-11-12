MERCADO IMOBILIÁRIO

Minha Casa, Minha Vida: construtora lança residencial com cinco torres e 800 apartamentos na região da Rótula do Abacaxi

Torres Di Villa terá opções de apartamentos com suíte e varanda, além de estrutura de lazer

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 13:24

Minha Casa, Minha Vida: construtora lança residencial com cinco torres e 800 apartamentos na região da Rótula do Abacaxi Crédito: Divulgação

A região da Rótula do Abacaxi, em Salvador, vai receber um novo empreendimento residencial com 800 apartamentos distribuídos em cinco torres. Lançado pela MRV, empresa do grupo MRV&CO, o Torres Di Villa terá unidades de dois quartos, opções com suíte, varanda e área privativa, além de uma estrutura de lazer voltada para diferentes perfis de moradores.

O residencial está localizado em uma área estratégica da capital baiana, com acesso a importantes corredores viários, como as avenidas Heitor Dias, Antônio Carlos Magalhães (ACM) e Bonocô. A região também oferece conexão com o transporte público, proximidade de estação de metrô, supermercados, shopping center, instituições de ensino e acesso à BR-324.

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A proposta da construtora é reunir mobilidade e praticidade, facilitando o deslocamento dos moradores para diferentes pontos da cidade e o acesso a serviços essenciais no cotidiano.

“Todo mundo quer aproveitar melhor o seu tempo, por isso um residencial na Rótula do Abacaxi representa uma escolha pensada na qualidade de vida. Morar em um dos principais pontos de conexão da cidade, com jeito característico de bairro e a vantagem de encontrar o que necessita sem precisar ir longe, traduz a chance de melhorar a forma como as atividades do dia a dia são feitas”, afirma Leandro Pinho, gestor comercial da MRV.

Apartamentos terão opções com suíte e varanda

O Torres Di Villa contará com apartamentos de dois quartos, incluindo opções com suíte, varanda e área privativa. Algumas unidades também terão vista privilegiada. A área de lazer prevista para o empreendimento inclui piscinas para adultos e crianças, espaço gourmet, salão de festas, miniquadra esportiva, pet place, playground, áreas de convivência e espaço funcional. O lançamento integra a oferta de imóveis da MRV com possibilidades de financiamento pelo programa Minha Casa, Minha Vida.

MRV investiu R$ 23,8 milhões em urbanização na Bahia

Além do novo residencial, a construtora informou ter investido R$ 23,8 milhões em obras de urbanização na Bahia durante o primeiro semestre de 2026. Desse total, R$ 18,09 milhões foram destinados a Salvador, o equivalente a aproximadamente 76% dos recursos aplicados no estado.

O montante faz parte de um investimento superior a R$ 180 milhões realizado pela companhia em obras de infraestrutura urbana em municípios de 22 estados e no Distrito Federal no mesmo período.

As intervenções incluem pavimentação de vias, implantação e extensão de redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, instalação de iluminação pública, criação de praças e parques e melhorias no sistema viário no entorno dos empreendimentos.

Campanha oferece prêmio de R$ 20 mil

O Torres Di Villa também participa da campanha “Caminhão de Prêmios”, promovida pela MRV até 30 de novembro de 2026. Os clientes que adquirirem uma unidade participante e cumprirem as condições estabelecidas no regulamento concorrerão a um cartão multiuso no valor de R$ 20 mil, destinado à compra de itens para equipar o apartamento.