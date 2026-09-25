SORTE GRANDE

Morador de Salvador ganha R$ 100 mil no sorteio de setembro da Nota Premiada Bahia

Edição deste mês distribuiu R$ 1 milhão em 91 prêmios para participantes de 25 cidades

Esther Morais

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 06:47

Prêmio de R$ 100 mil: veja se seu bilhete concorre ao sorteio de junho da Nota Premiada Crédito: Divulgação

Um morador de Salvador foi contemplado com o prêmio de R$ 100 mil no sorteio de setembro da Nota Premiada Bahia. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (24) pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba). Ao todo, a edição distribuiu R$ 1 milhão em 91 prêmios.

Além do prêmio principal, outras 90 pessoas foram contempladas com R$ 10 mil cada. Salvador concentrou 50 dos ganhadores, sendo 49 deles entre os prêmios de R$ 10 mil. Outros 40 vencedores são moradores do interior da Bahia, enquanto um participante reside em Petrolina, em Pernambuco.

Como participar da Nota Premiada Bahia 1 de 5

Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus e Lauro de Freitas tiveram quatro ganhadores cada. Teixeira de Freitas registrou três, enquanto Jequié, Simões Filho e Vitória da Conquista tiveram dois contemplados cada.

Também foram premiados moradores de Aiquara, Amélia Rodrigues, Caetité, Capim Grosso, Ibotirama, Irecê, Luís Eduardo Magalhães, Macaúbas, Maracás, Mutuípe, Nazaré, Porto Seguro, São Félix, São Sebastião do Passé e Serrinha.

O próximo sorteio da Nota Premiada Bahia acontece em 29 de outubro e terá novamente 91 prêmios: um de R$ 100 mil e 90 de R$ 10 mil.