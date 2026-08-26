LOTERIA

Morador de Salvador ganha R$ 41,9 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio ocorreu na noite de terça-feira (25)

Esther Morais

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 07:02

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Uma aposta feita em Salvador acertou cinco dos seis números sorteados no concurso 3.049 da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (25). O bilhete levou um prêmio de R$ 41.986,04.

A aposta foi registrada na Loteria Salvador Shopping, no canal físico, com seis números marcados e em modalidade simples. O bilhete foi premiado na faixa de cinco acertos.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena 1 de 10

Os números sorteados foram: 06 – 13 – 36 – 43 – 53 – 55

Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou.

Para o próximo concurso, marcado para quinta-feira (27), a estimativa é de R$ 25 milhões.

Ao todo, 22 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 41.986,04 cada. Outras 1.567 apostas fizeram quatro acertos, com prêmio individual de R$ 971,64.