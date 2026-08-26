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Morador de Salvador ganha R$ 41,9 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio ocorreu na noite de terça-feira (25)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 07:02

Mega-Sena, loterias, lotéricas© Marcello Casal Jr./Agência Brasil Versão em áudio
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Uma aposta feita em Salvador acertou cinco dos seis números sorteados no concurso 3.049 da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (25). O bilhete levou um prêmio de R$ 41.986,04.

A aposta foi registrada na Loteria Salvador Shopping, no canal físico, com seis números marcados e em modalidade simples. O bilhete foi premiado na faixa de cinco acertos.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

Os números sorteados foram: 06 – 13 – 36 – 43 – 53 – 55

Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou.

Para o próximo concurso, marcado para quinta-feira (27), a estimativa é de R$ 25 milhões.

Ao todo, 22 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 41.986,04 cada. Outras 1.567 apostas fizeram quatro acertos, com prêmio individual de R$ 971,64.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 23.179.884,00.

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Mega-sena

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