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Moradora de Salvador ganha R$ 100 mil na Nota Premiada Bahia; veja a lista completa dos ganhadores

Sorteio de novembro contemplou outros 90 participantes com prêmios de R$ 10 mil; próxima edição será realizada em dezembro e terá mais R$ 1 milhão em premiações

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 15:33

Moradora de Salvador ganha R$ 100 mil na Nota Premiada Bahia; veja cidades com outros ganhadores Crédito: Divulgação

Uma moradora de Salvador ganhou o prêmio principal de R$ 100 mil no sorteio de novembro da Nota Premiada Bahia, divulgado nesta segunda-feira (23). Outros 90 participantes também foram contemplados, cada um com R$ 10 mil. Ao todo, a campanha de cidadania fiscal do Governo do Estado distribuiu R$ 1 milhão nesta edição.

Entre os ganhadores dos prêmios de R$ 10 mil, 50 moram na capital baiana e 40 residem em cidades do interior. A lista completa dos contemplados está disponível no site oficial da Nota Premiada Bahia. No interior, Feira de Santana e Vitória da Conquista lideram o ranking de cidades com mais premiados, com quatro ganhadores cada. Camaçari aparece em seguida, com três. Já Alagoinhas, Amargosa, Dias d’Ávila, Itabuna, Santo Antônio de Jesus e Simões Filho tiveram dois contemplados cada.

Moradora de Salvador ganha R$ 100 mil na Nota Premiada Bahia; confira a lista completa de ganhadores 1 de 7

Outros 17 municípios registraram um ganhador cada: Aramari, Campo Formoso, Candeias, Castro Alves, Conceição do Coité, Euclides da Cunha, Ibirataia, Ipiaú, Irecê, Itajuípe, Jequié, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Maragogipe, Nazaré, Pojuca e Quijingue.

Próximo sorteio será em dezembro

Quem participa da campanha já pode se preparar para a próxima edição. O sorteio de dezembro está marcado para o dia 10 e distribuirá novamente 91 prêmios: um de R$ 100 mil e outros 90 de R$ 10 mil. Para concorrer, é necessário estar cadastrado na Nota Premiada Bahia e informar o CPF nas notas fiscais das compras realizadas até 30 de novembro.

A campanha conta atualmente com mais de 906 mil participantes inscritos. Desde fevereiro de 2018, 7.599 pessoas já foram contempladas, sendo 4.503 moradores de Salvador, 3.091 do interior da Bahia e cinco residentes em outros estados.

Como participar da Nota Premiada Bahia

Para entrar na campanha, o interessado precisa fazer um cadastro único no site da Nota Premiada Bahia e preencher o formulário com os dados solicitados. Depois, basta informar o CPF cadastrado nas notas fiscais das compras realizadas. No momento da inscrição, o participante também pode escolher até duas instituições filantrópicas para compartilhar as notas fiscais: uma da área de saúde e outra da área social.