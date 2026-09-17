Moradora é baleada durante ação policial do Nordeste de Amaralina

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Elaine Sanoli
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 20:06
Durante a tarde desta quinta-feira (17), uma moradora do Nordeste de Amaralina, em Salvador, foi atingida por um disparo de arma de fogo durante a execução da Operação Dominus Areae, da Polícia Militar.
Segundo a corporação, a mulher foi ferida na perna por um suspeito que fugiu do local após avistar uma das viaturas empregadas na operação.
Em imagens que circulam nas redes sociais, a mulher aparece sendo carregada por populares, que prestaram socorro e a conduziram para uma unidade de saúde. Não há mais informações sobre seu estado de saúde.
Ainda de acordo com a PM, o homem é apontado como traficante de uma facção criminosa que atua na região e usava uma camiseta azul no momento do crime.
Até o momento, o suspeito não foi localizado. Unidades ordinárias e especializadas da PM realizam buscas na região para encontrá-lo.