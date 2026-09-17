SALVADOR

Moradora é baleada durante ação policial do Nordeste de Amaralina

Segundo a PM, vítima foi atingida por um suspeito na tarde desta quinta-feira (17)

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 20:06

Operação Dominus Areae foi deflagrada no Nordeste de Amaralina Crédito: Reprodução

Durante a tarde desta quinta-feira (17), uma moradora do Nordeste de Amaralina, em Salvador, foi atingida por um disparo de arma de fogo durante a execução da Operação Dominus Areae, da Polícia Militar.

Segundo a corporação, a mulher foi ferida na perna por um suspeito que fugiu do local após avistar uma das viaturas empregadas na operação.

Em imagens que circulam nas redes sociais, a mulher aparece sendo carregada por populares, que prestaram socorro e a conduziram para uma unidade de saúde. Não há mais informações sobre seu estado de saúde.

Ainda de acordo com a PM, o homem é apontado como traficante de uma facção criminosa que atua na região e usava uma camiseta azul no momento do crime.