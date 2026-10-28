Moradora é hospitalizada após inalar fumaça tóxica em incêndio de apartamento na Graça

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Carol Neves
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 13:27
Uma moradora precisou ser levada a uma unidade hospitalar após inalar fumaça tóxica durante um incêndio em um apartamento no 13º andar do Edifício Miguel Alves, na antiga Rua Flórida, no bairro da Graça, em Salvador. A ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira, 28.
Segundo informações preliminares, o fogo teria começado em uma máquina de lavar. A Defesa Civil de Salvador (Codesal), acionada pelo Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, informou que as chamas foram apagadas por um vizinho. O órgão não confirmou a causa do incêndio.
Incêndio atinge apartamento na Graça e moradora é hospitalizada
Imagens que circulam nas redes sociais mostram grandes chamas no apartamento, localizado no último andar do edifício, e a chegada de equipes do Corpo de Bombeiros. Durante o atendimento, houve congestionamento na Rua da Graça. Após o controle do fogo, as equipes iniciaram o trabalho de rescaldo. Uma perícia vai determinar exatamente o que aconteceu.
De acordo com a Codesal, houve apenas danos materiais, sem comprometimento estrutural. Não foram necessários isolamento, evacuação ou demolição de partes instáveis.
O condomínio foi notificado para realizar os reparos necessários, já que a moradora não estava no local no momento da notificação. Não há informações sobre o estado de saúde dela.
Em caso de emergência, a Codesal orienta que a população se afaste da área de risco, procure um local seguro e ligue para o telefone 199. O atendimento é gratuito e funciona 24 horas, todos os dias. Para receber alertas preventivos, os moradores podem enviar o CEP por SMS para o número 40199.