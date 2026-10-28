SALVADOR

Moradora é hospitalizada após inalar fumaça tóxica em incêndio de apartamento na Graça

Segundo a Codesal, fogo foi apagado por um vizinho e não provocou danos estruturais ao prédio

Carol Neves

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 13:27

Incêndio atingiu apartamento na Graça Crédito: Divulgação/Codesal

Uma moradora precisou ser levada a uma unidade hospitalar após inalar fumaça tóxica durante um incêndio em um apartamento no 13º andar do Edifício Miguel Alves, na antiga Rua Flórida, no bairro da Graça, em Salvador. A ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira, 28.

Segundo informações preliminares, o fogo teria começado em uma máquina de lavar. A Defesa Civil de Salvador (Codesal), acionada pelo Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, informou que as chamas foram apagadas por um vizinho. O órgão não confirmou a causa do incêndio.

Incêndio atinge apartamento na Graça e moradora é hospitalizada 1 de 10

Imagens que circulam nas redes sociais mostram grandes chamas no apartamento, localizado no último andar do edifício, e a chegada de equipes do Corpo de Bombeiros. Durante o atendimento, houve congestionamento na Rua da Graça. Após o controle do fogo, as equipes iniciaram o trabalho de rescaldo. Uma perícia vai determinar exatamente o que aconteceu.

De acordo com a Codesal, houve apenas danos materiais, sem comprometimento estrutural. Não foram necessários isolamento, evacuação ou demolição de partes instáveis.

O condomínio foi notificado para realizar os reparos necessários, já que a moradora não estava no local no momento da notificação. Não há informações sobre o estado de saúde dela.