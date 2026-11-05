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Moradores de Salvador podem trocar recicláveis por vouchers para compras no mercado; veja como participar

Campanha oferece 20 vouchers de R$ 100 para compras em mercados; quantidade pode ser acumulada em diferentes entregas até o fim de novembro

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 12:31

Ponto de
Moradores de Salvador podem trocar recicláveis por vouchers para compras no mercado; veja como participar Crédito: Divulgação

Moradores de Salvador podem transformar a entrega de materiais recicláveis em uma chance de ganhar dinheiro para fazer compras no mercado. Uma campanha da Prefeitura, realizada por meio da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-estar e Proteção Animal (SECIS), com apoio da startup socioambiental SOLOS, vai distribuir 20 vouchers de R$ 100 para participantes que entregarem pelo menos 50 quilos de resíduos nas estações do Recicla Capital.

A ação acontece entre os dias 3 e 30 de novembro e vai distribuir R$ 2 mil em prêmios. Não é necessário levar todo o material de uma só vez: as entregas podem ser feitas em diferentes dias e em uma ou mais estações do programa. A quantidade será acumulada por participante durante o período da campanha. Todos os tipos de resíduos aceitos nas estações do Recicla Capital serão considerados. A iniciativa busca incentivar a coleta seletiva e ampliar a participação dos moradores no descarte correto de materiais recicláveis.

Reciclagem

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Como funciona o Recicla Capital

O Recicla Capital é um programa que estimula a destinação adequada de resíduos em Salvador. Por meio de estações de recebimento e de um aplicativo, os participantes registram as entregas, acumulam pontos e podem trocá-los por benefícios. A campanha de novembro funciona como um incentivo extra: além de concorrer aos vouchers, os moradores continuam recebendo normalmente os pontos pelas entregas, sem alteração nas regras de pontuação do programa.

Segundo o titular da SECIS, Ivan Euler, a iniciativa pretende fortalecer a participação da população nas ações de sustentabilidade da cidade. Ele destaca que a destinação correta dos resíduos é uma responsabilidade compartilhada e que o envolvimento dos moradores pode contribuir para ampliar a coleta seletiva.

Para Saville Alves, fundadora da SOLOS, a premiação também pode atrair novos participantes e estimular quem já utiliza o programa a realizar entregas com mais frequência. A proposta é mostrar que os materiais descartados podem ter valor e contribuir para a cadeia da reciclagem.

Como participar da campanha

Para concorrer, é preciso entregar pelo menos 50 quilos de materiais recicláveis nas estações do Recicla Capital entre 3 e 30 de novembro. A quantidade será contabilizada de forma acumulativa, inclusive quando as entregas forem realizadas em locais diferentes. Os interessados devem fazer o cadastro no aplicativo Recicla Capital, disponível gratuitamente na App Store e na Play Store. Os endereços das estações podem ser consultados no site da Prefeitura de Salvador.

Cada participante poderá concorrer a apenas um voucher. A apuração será realizada nos dias 1º e 2 de dezembro, e os 20 contemplados serão divulgados em 3 de dezembro. O contato será feito por telefone, usando o número informado no cadastro do aplicativo. A entrega dos prêmios está prevista para ocorrer entre 4 e 11 de dezembro. Quem não responder dentro desse prazo perderá o direito ao benefício, e outro participante será selecionado.

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