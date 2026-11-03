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Morar Melhor beneficia mais 98 famílias e chega a quase 400 casas reformadas em Fazenda Grande IV

Programa atende famílias em situação de vulnerabilidade social

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 21:47

Morar Melhor
Morar Melhor Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

Moradores de Fazenda Grande IV, em Salvador, foram contemplados com mais uma etapa do programa Morar Melhor. Nesta quinta-feira (29), a prefeitura entregou melhorias habitacionais em 98 imóveis da comunidade, em uma ação que contou com a presença do prefeito Bruno Reis. Esta é a terceira vez que o bairro recebe intervenções da iniciativa, totalizando 398 residências beneficiadas.

As reformas são realizadas de acordo com as necessidades de cada imóvel, com o objetivo de oferecer condições mais adequadas de moradia às famílias em situação de vulnerabilidade social. Durante a entrega, Bruno Reis ressaltou a importância das intervenções para transformar a realidade dos moradores e destacou que o programa já alcançou mais de 65 mil pessoas em Salvador.

“Esse é um trabalho que já transformou a vida de mais de 65 mil pessoas em nossa cidade e que a gente vai seguir ampliando e acelerando, porque sabemos a importância da casa para as pessoas. O que a gente tem de mais sagrado na vida é a nossa casa. O nosso trabalho pode, sim, impactar e mudar de forma decisiva a vida das pessoas”, afirmou.

O programa Morar Melhor atende famílias em situação de vulnerabilidade social em Salvador, promovendo reformas e adequações estruturais conforme as condições de cada residência. A iniciativa busca garantir mais segurança, conforto e qualidade de vida aos moradores.

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De acordo com a Prefeitura, outros R$ 20 milhões devem ser investidos até o final deste ano para finalizar intervenções que já estão em andamento.

Para 2027, a previsão é ampliar o alcance do programa. Segundo Bruno Reis, mais de 4,7 mil imóveis já estão cadastrados para receber melhorias habitacionais no próximo ano. A gestão municipal informou que há mais de R$ 70 milhões em recursos assegurados inicialmente, com a expectativa de que o volume total de investimentos se aproxime de R$ 100 milhões.

Tags:

Salvador

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