LUTO

Morre aos 44 anos Thaiz Pedrosa, primeira aluna trans de Medicina da Ufba

Mineira ingressou no curso em 2019 por meio de política de ações afirmativas e se tornou símbolo de representatividade dentro da universidade

Carol Neves

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 11:55

Thaiz Andrade Pedrosa era mineira e foi primeira aluna trans de Medicina da Ufba Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Morreu aos 44 anos Thaiz Pedrosa, primeira mulher trans a ingressar no curso de Medicina da Universidade Federal da Bahia (Ufba). A morte da estudante foi divulgada nesta quinta-feira (3) pelo Diretório Acadêmico de Medicina da universidade. A causa não foi informada.

Thaiz ingressou na graduação em 2019, por meio da política de vagas supranumerárias da Ufba, e se tornou uma figura importante na defesa da inclusão e da permanência de pessoas trans na universidade. “Thaiz foi a primeira mulher trans a ingressar na graduação de Medicina da Ufba, tornando-se símbolo de representatividade, resistência, coragem e inspiração para tantos que vieram antes, caminham conosco e ainda virão”, afirmou o Diretório Acadêmico em nota.

Natural de Divinópolis, em Minas Gerais, Thaiz chegou à Faculdade de Medicina depois de uma longa trajetória conciliando trabalho e estudos. Antes de entrar na Ufba, trabalhou durante 20 anos como agente de saúde, cargo que assumiu após ser aprovada em um concurso da prefeitura de sua cidade natal aos 17 anos.

Primeira aluna trans de Medicina da Ufba morre aos 44 anos 1 de 3

A decisão de tentar Medicina veio em 2013. Thaiz havia concluído o Ensino Médio em 2000 e passou a estudar por meio de um cursinho online enquanto mantinha a rotina de trabalho. Em 2018, ficou a seis pontos de conseguir uma vaga na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

“Em 2014, minha nota (no Enem) foi 500. Falei: vou continuar. Eu trabalhava de 7h às 17h, então estudava até 22h, 23h da noite por conta própria. Em 2018, por seis pontos, não passei na UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais)”, contou Thaiz ao CORREIO em entrevista publicada em 2023.

No ano seguinte, ela conseguiu ingressar em Medicina na Ufba após a universidade adotar vagas supranumerárias para pessoas trans. A conquista fez de Thaiz a primeira estudante trans da Faculdade de Medicina da instituição.

A chegada à universidade, no entanto, também foi marcada por episódios que evidenciaram as barreiras enfrentadas por ela. Thaiz contou que, no primeiro dia em que esteve na faculdade, perguntou a um porteiro onde ficava o curso de Medicina e foi questionada sobre o que fazia no local.

“Ele perguntou o que eu estava fazendo ali, porque nunca tinha visto ninguém como eu. Eu disse: ‘Acostuma, porque eu vou ficar seis anos aqui’. Naquele momento, eu vi que as coisas não eram como eu imaginava”, relatou.

Defesa das ações afirmativas

Durante a graduação, Thaiz participou da fundação do coletivo Transufba, criado por estudantes trans para reivindicar avanços nas ações afirmativas e, principalmente, nas políticas destinadas a garantir a permanência desse público na universidade.

Ela defendia que a reserva de vagas era uma forma de reduzir desigualdades acumuladas ao longo da trajetória escolar e profissional. Ao CORREIO, Thaiz lembrou que não teve condições de se dedicar exclusivamente aos estudos enquanto se preparava para disputar uma vaga em Medicina.

“Hoje em dia você pega uma criança de 5, 6 anos e coloca nas melhores escolas, com os melhores professores. Aí você pega uma pessoa igual a mim, que trabalhava o dia todo, fazia cursinho online, que não se compara a um Bernoulli da vida. Se não tivesse essa reparação social, a gente não ia conseguir”, afirmou.

A passagem pelo curso também mudou os planos de Thaiz para a carreira médica. Inicialmente interessada em endocrinologia, ela passou a destacar a necessidade de que pacientes trans fossem atendidos de forma integral, sem que toda demanda de saúde fosse associada à identidade de gênero.

“No início, eu pensava em endocrinologia, mas a pessoa trans também é uma pessoa. Ela pode quebrar o dedinho do pé e ter um AVC. A faculdade me ensinou que você tem que olhar a pessoa por completo”, disse na entrevista.

Na homenagem divulgada após a morte, o Diretório Acadêmico afirmou que Thaiz carregava o desejo de que sua própria escolha incentivasse outras pessoas a ocuparem espaços que historicamente lhes foram negados.

“Sua presença abriu caminhos, rompeu barreiras e mostrou que existir, resistir e sonhar também é uma forma de transformar o mundo”, diz a nota.

O Diretório também destacou a convivência da estudante com colegas da Faculdade de Medicina. “Hoje, a Medicina está em luto. Perdemos um sorriso único, uma alegria contagiante e uma presença impossível de passar despercebida. Por onde passou, Thaiz fez festa, espalhou afeto, levou leveza e deixou sua marca entre nós.”