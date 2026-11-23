LUTO

Morre, aos 65 anos, o jornalista e sindicalista bancário Emanoel Souza de Jesus

Sepultamento do jornalista e economista será realizado nesta terça-feira (24), em Salvador

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 20:12

A morte de Emanoel Souza de Jesus foi confirmada nesta segunda-feira (23) Crédito: Reprodução

Morreu nesta segunda-feira (23) o jornalista e sindicalista Emanoel Souza de Jesus, aos 65 anos. Associado ao Sindicato dos Jornalistas da Bahia (Sinjorba) e ex-dirigente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, Emanoel faleceu em decorrência de um câncer. O velório será realizado nesta terça-feira (24), a partir das 12h, no Cemitério Campo Santo, em Salvador. O sepultamento está previsto para as 16h.

Natural de Salvador, Emanoel era formado em Jornalismo pela Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom-UFBA) e também em Economia.

Funcionário da Caixa Econômica Federal desde 1982, atuou ativamente nas históricas jornadas de luta dos bancários nas décadas de 1980, 1990 e 2000. Foi diretor do Sindicato dos Bancários da Bahia, presidente da Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe, entre 2009 e 2017, dirigente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) e integrante da Comissão Executiva dos Empregados da Caixa (CEE/Caixa). Entre 2006 e 2010, presidiu o Conselho Fiscal da Funcef.

Em nota de pesar, o Sindicato dos Jornalistas da Bahia destacou a trajetória de militância do jornalista. "O Sinjorba se solidariza com familiares, amigos e companheiros de militância, reconhecendo em Emanoel um exemplo de compromisso com a organização dos trabalhadores, a solidariedade e a justiça social", declarou a entidade.

Em 2025, Emanoel lançou o livro Histórias e Estórias do Movimento dos Empregados da Caixa, no qual reuniu experiências e registros de décadas de mobilização sindical.