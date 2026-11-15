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Morre aos 68 anos Aroldo Macêdo, filho de Osmar e um dos herdeiros do legado do trio elétrico

Multi-instrumentista enfrentava uma doença neurodegenerativa rara e sem cura

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 10:05

Aroldo Macedo
Aroldo Macedo Crédito: Divulgação

O músico baiano Aroldo Macêdo, filho de Osmar Macedo, um dos criadores do trio elétrico, morreu aos 68 anos. A morte foi anunciada neste domingo (15) pelo irmão André Macedo, em uma publicação nas redes sociais. Aroldo enfrentava a paralisia supranuclear progressiva (PSP), doença neurodegenerativa rara e sem cura, diagnosticada em 2025. "Descanse em paz, meu irmão", diz a mensagem.

Referência da guitarra baiana, Aroldo fazia parte de uma das famílias mais importantes da história do Carnaval de Salvador. Filho de Osmar e irmão dos músicos Armandinho, Betinho e André, ele cresceu em meio à tradição musical que ajudou a transformar a festa baiana.

Aroldo Macedo morreu
Aroldo Macedo morreu Crédito: Reprodução

Trajetória na música

Aroldo começou a estudar piano aos nove anos. Aos 12, passou a tocar bateria, instrumento que, segundo seu relato em uma apresentação no TEDxPelourinho, contribuiu para ampliar sua percepção musical e permitiu experimentar diferentes ritmos, como choro, bossa nova, frevo e rock.

Na década de 1970, integrou, ao lado dos irmãos, o grupo Armandinho, Dodô & Osmar, que deu continuidade ao trabalho iniciado pelo pai, Osmar Macedo, e por Dodô, na criação do trio elétrico. A banda também contou com a participação de Moraes Moreira e se tornou um dos nomes importantes da música baiana.

Aroldo ficou conhecido como uma das referências da guitarra baiana e ajudou a desenvolver a chamada segunda guitarra do trio elétrico. Além de instrumentista, também atuava como compositor e educador musical. Entre suas músicas está Rock de Caicó.

Diagnóstico de doença rara

O diagnóstico de paralisia supranuclear progressiva foi divulgado em dezembro de 2025. Na ocasião, familiares e amigos organizaram a campanha "Vamos sem medo, Aroldo Macedo!", para arrecadar recursos destinados ao tratamento do músico.

Em entrevista ao Correio, Armandinho relatou que o irmão começou a apresentar dificuldades para tocar cerca de dois anos antes. Inicialmente, os sintomas foram associados a um possível AVC leve. Com a evolução do quadro e a realização de exames mais detalhados, os médicos identificaram a PSP.

Morre aos 68 anos Aroldo Macêdo

Aroldo Macedo era filho de Osmar Macedo, um dos criadores do trio elétrico, e cresceu em uma família marcada pela música baiana por Reprodução
Ao lado dos irmãos Armandinho, Betinho e André, Aroldo deu continuidade ao legado musical iniciado pelo pai por Reprodução
Multi-instrumentista, Aroldo começou a estudar piano aos nove anos e, aos 12, passou a tocar bateria por Reprodução
O músico integrou o grupo Armandinho, Dodô & Osmar, que marcou a história do Carnaval de Salvador por Divulgação
Aroldo Macedo foi um dos nomes ligados à difusão e ao desenvolvimento da guitarra baiana por Divulgação
O músico transitava por diferentes gêneros, como choro, bossa nova, frevo e rock por Divulgação
Aroldo foi diagnosticado em 2025 com paralisia supranuclear progressiva, doença neurodegenerativa rara e sem cura por Divulgação
Aroldo Macedo morreu aos 68 anos neste domingo (15) por Divulgação
A a notícia foi anunciada pelo irmão André Macedo nas redes sociais por Reprodução
Aroldo Macêdo sofria com doença degenerativa por Divulgação
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Aroldo Macedo era filho de Osmar Macedo, um dos criadores do trio elétrico, e cresceu em uma família marcada pela música baiana por Reprodução

A doença provoca a degeneração progressiva de células nervosas e compromete funções relacionadas aos movimentos, ao equilíbrio, à fala e à deglutição. Também pode afetar as capacidades cognitivas. Não existe cura, e o tratamento é voltado ao controle dos sintomas e à manutenção da qualidade de vida.

Em agosto deste ano, Aroldo foi internado no Hospital Teresa de Lisieux, em Salvador, após desenvolver pneumonia. Ele recebeu alta no dia 25 daquele mês e passou a receber cuidados em casa.

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