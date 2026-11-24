SALVADOR

Morre, aos 71 anos, padre José Roberto Costa Oliveira, ex-reitor da Basílica do Bonfim

Sepultamento do sacerdote será realizado nesta quarta-feira (25)

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 20:42

Padre José Roberto Costa Oliveira Crédito: Reprodução

Morreu na manhã desta terça-feira (24), o padre José Roberto Costa Oliveira, aos 71 anos, em Salvador. A informação foi confirmada pela Arquidiocese de São Salvador da Bahia, por meio de uma nota de pesar. A causa da morte não foi divulgada.

Nascido em 26 de fevereiro de 1955, o sacerdote foi ordenado presbítero em 28 de dezembro de 1986 e dedicou sua trajetória religiosa a diferentes atividades pastorais no Brasil e no exterior.

Em Salvador, foi co-reitor da Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim e pároco da Paróquia Nossa Senhora dos Alagados, em 1987. Também atuou como vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Vitória, em 1989, e como capelão da Medalha Milagrosa, em 1993, do Convento de Nossa Senhora das Mercês, em 1995, e da Santa Casa de Misericórdia, em 1997.

Ao longo de sua trajetória sacerdotal, o religioso também exerceu atividades pastorais nos municípios de Porto Alegre, Novo Hamburgo e Gravataí, no Rio Grande do Sul. Fora do país, passou pelo Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, e realizou uma experiência missionária na Suíça.

Em nota, a Arquidiocese lamentou a morte do sacerdote e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.

"Na esperança da Ressurreição, que brota da fé em Jesus Cristo, rogamos ao Senhor que o acolha em sua morada eterna e conceda aos que choram por sua partida o conforto e a fortaleza necessários", declarou.