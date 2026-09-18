LUTO

Morre jornalista e ex-secretário de Salvador Pacheco Maia, aos 60 anos

Comunicador enfrentava leucemia há alguns meses

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 18:48

José Pacheco Maia Crédito: Reprodução

Salvador se despediu nesta sexta-feira (18) do jornalista e ex-secretário de Comunicação da Prefeitura de Salvador José Pacheco Maia Filho, aos 60 anos. O comunicador faleceu durante a tarde, em decorrência de leucemia, doença que enfrentava nos últimos meses e que motivou sua internação.

O jornalista atuou à frente da Secretaria de Comunicação (Secom) da Prefeitura de Salvador durante a gestão do prefeito ACM Neto (União Brasil). Antes de assumir o cargo, em 2018, Pacheco era responsável pela assessoria da Presidência da Câmara de Vereadores de Salvador, durante a gestão de Leo Prates (Republicanos).

Nas redes sociais, Leo Prates lamentou a morte do profissional, relembrando o período em que trabalharam juntos. "Pacheco deixa uma marca indelével na imprensa e na vida pública baiana pela sua competência ímpar, generosidade e paixão inabalável pela profissão, mas acima de tudo pela lealdade com que compartilhamos tantos desafios e projetos", escreveu.

Jornalista e ex-secretário de Salvador Pacheco Maia 1 de 5

A atual secretária de Comunicação de Salvador, Renata Vidal, também emitiu nota lamentando a perda do jornalista, que, em suas palavras, possuía uma "longa e brilhante trajetória na área", além de ser um profissional de "enorme cultura, texto impecável e personalidade inigualável".



"Tive a honra e o desafio de suceder Pacheco à frente da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Salvador. Pacheco, além da competência e do profissionalismo, era também um colega muito querido por todos na Secom, e assim seguiu mesmo quando deixou a pasta. Para quem trabalha com comunicação, ficam o respeito e a admiração por sua trajetória", expressou.

Pacheco Maia era formado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e tinha ampla experiência profissional em veículos de comunicação impressa, emissoras de rádio e assessorias de comunicação corporativa e institucional.