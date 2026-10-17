Morre Mãe Senhora de Ewá, ialorixá iniciada por Mãe Menininha do Gantois, aos 104 anos

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Elaine Sanoli
Publicado em 17 de outubro de 2026 às 16:28
Morreu, neste sábado (17), a ialorixá Elza Bahia de Araújo, conhecida como Mãe Senhora de Ewá, aos 104 anos. Ela foi fundadora e líder religiosa do terreiro Ilê Axé Omí Ewá, localizado em Praia Grande, Salvador, uma das ialorixás mais antigas do país. A morte foi comunicada no perfil oficial do terreiro, que lamentou a perda da sacerdotisa. A causa da morte não foi divulgada.
Iniciada no candomblé por Mãe Menininha do Gantois, Mãe Senhora de Ewádedicou mais de 74 anos à religião e à comunidade. Ela foi fundadora do terreiro Ilê Axé Omí Ewá, que também se tornou um espaço de acolhimento para mulheres em situação de vulnerabilidade social.
Mãe Senhora de Ewá
Considerada uma das sacerdotisas mais antigas do Brasil, Mãe Senhora de Yewá construiu uma trajetória marcada pela preservação das tradições religiosas de matriz africana na Bahia. Órfã de mãe desde o nascimento, foi acolhida no Terreiro do Gantois com apenas um mês de vida, onde cresceu sob os cuidados de Mãe Menininha do Gantois e Mãe Laura.
Iniciada no candomblé em 1950, dedicou mais de sete décadas à religião, tornando-se uma referência na transmissão dos saberes ancestrais.
À frente do terreiro Ilê Axé Omi Ewá, localizado no bairro de Praia Grande, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, a ialorixá também se destacou pela defesa da autonomia das mulheres e pelo combate à intolerância religiosa. Sua atuação foi reconhecida pela Câmara Municipal de Salvador, que lhe concedeu a Comenda Maria Quitéria em 2023 pela trajetória de dedicação à cultura afro-brasileira, à religiosidade e à comunidade.
Em nota de pesar, o Ilê Axé Odé Omí Ewá prestou solidariedade aos familiares, filhos e filhas de santo, netos e bisnetos de santo e demais integrantes da comunidade religiosa. "Que os ancestrais a recebam com amor e que seu legado permaneça vivo em cada ensinamento, em cada memória e na continuidade da tradição".
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.