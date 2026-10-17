LUTO

Morre Mãe Senhora de Ewá, ialorixá iniciada por Mãe Menininha do Gantois, aos 104 anos

Líder religiosa dedicou mais de 74 anos ao candomblé e era uma das ialorixás mais antigas do país

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 16:28

Mãe Senhora de Ewá Crédito: Reprodução

Morreu, neste sábado (17), a ialorixá Elza Bahia de Araújo, conhecida como Mãe Senhora de Ewá, aos 104 anos. Ela foi fundadora e líder religiosa do terreiro Ilê Axé Omí Ewá, localizado em Praia Grande, Salvador, uma das ialorixás mais antigas do país. A morte foi comunicada no perfil oficial do terreiro, que lamentou a perda da sacerdotisa. A causa da morte não foi divulgada.

Iniciada no candomblé por Mãe Menininha do Gantois, Mãe Senhora de Ewádedicou mais de 74 anos à religião e à comunidade. Ela foi fundadora do terreiro Ilê Axé Omí Ewá, que também se tornou um espaço de acolhimento para mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Mãe Senhora de Ewá 1 de 5

Considerada uma das sacerdotisas mais antigas do Brasil, Mãe Senhora de Yewá construiu uma trajetória marcada pela preservação das tradições religiosas de matriz africana na Bahia. Órfã de mãe desde o nascimento, foi acolhida no Terreiro do Gantois com apenas um mês de vida, onde cresceu sob os cuidados de Mãe Menininha do Gantois e Mãe Laura.

Iniciada no candomblé em 1950, dedicou mais de sete décadas à religião, tornando-se uma referência na transmissão dos saberes ancestrais.

À frente do terreiro Ilê Axé Omi Ewá, localizado no bairro de Praia Grande, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, a ialorixá também se destacou pela defesa da autonomia das mulheres e pelo combate à intolerância religiosa. Sua atuação foi reconhecida pela Câmara Municipal de Salvador, que lhe concedeu a Comenda Maria Quitéria em 2023 pela trajetória de dedicação à cultura afro-brasileira, à religiosidade e à comunidade.

Em nota de pesar, o Ilê Axé Odé Omí Ewá prestou solidariedade aos familiares, filhos e filhas de santo, netos e bisnetos de santo e demais integrantes da comunidade religiosa. "Que os ancestrais a recebam com amor e que seu legado permaneça vivo em cada ensinamento, em cada memória e na continuidade da tradição".