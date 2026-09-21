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Esther Morais
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 09:05
O ex-secretário Municipal de Manutenção de Salvador (Seman), Marcílio Bastos, morreu aos 52 anos. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (21) por amigos e familiares. A causa da morte não foi divulgada.
Marcílio foi o primeiro secretário da Seman, nomeado durante a gestão do então prefeito ACM Neto. Engenheiro civil e gestor público, também atuou na Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal) e, posteriormente, como assessor especial da Secretaria de Governo.
Morre Marcílio Bastos, primeiro secretário de Manutenção de Salvador
Em nota, a Seman ressaltou a atuação do ex-secretário na administração municipal. Segundo a pasta, Marcílio tinha reconhecida capacidade de gestão e utilizava criatividade e conhecimento técnico na implantação e manutenção de praças e no cuidado com os espaços públicos de Salvador.
Marcelo Bastos, irmão do ex-secretário, também publicou um texto de despedida nas redes sociais. Na mensagem, descreveu Marcílio como um homem de fé, dedicado à família e ao serviço público.
“Marcílio Bastos não foi apenas um homem de realizações. Foi um homem de princípios, de fé, de família e de amor. Um homem honrado, um bom cristão, um bom filho, um irmão presente, um esposo dedicado e um pai extraordinário", disse. “Marcílio foi, acima de tudo, família", acrescentou.
A vice-prefeita, Ana Paula Matos, também lamentou a morte: "Acompanhei com muita fé, a luta dele e de sua esposa pela cura. Marcílio foi um amigo querido, um homem de fé, dedicado à família e ao serviço público. Que Deus conforte o coração de seus familiares e amigos neste momento de tanta dor".
O velório será realizado nesta segunda-feira (21), no Jardim da Saudade, em Salvador.