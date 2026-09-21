LUTO

Morre Marcílio Bastos, primeiro secretário de Manutenção de Salvador

Engenheiro civil e gestor público foi nomeado para comandar a Seman durante a gestão de ACM Neto

Esther Morais

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 09:05

Morre Marcílio Bastos, primeiro secretário de Manutenção de Salvador Crédito: Reprodução

O ex-secretário Municipal de Manutenção de Salvador (Seman), Marcílio Bastos, morreu aos 52 anos. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (21) por amigos e familiares. A causa da morte não foi divulgada.

Marcílio foi o primeiro secretário da Seman, nomeado durante a gestão do então prefeito ACM Neto. Engenheiro civil e gestor público, também atuou na Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal) e, posteriormente, como assessor especial da Secretaria de Governo.

Morre Marcílio Bastos, primeiro secretário de Manutenção de Salvador 1 de 7

Em nota, a Seman ressaltou a atuação do ex-secretário na administração municipal. Segundo a pasta, Marcílio tinha reconhecida capacidade de gestão e utilizava criatividade e conhecimento técnico na implantação e manutenção de praças e no cuidado com os espaços públicos de Salvador.

Marcelo Bastos, irmão do ex-secretário, também publicou um texto de despedida nas redes sociais. Na mensagem, descreveu Marcílio como um homem de fé, dedicado à família e ao serviço público.

“Marcílio Bastos não foi apenas um homem de realizações. Foi um homem de princípios, de fé, de família e de amor. Um homem honrado, um bom cristão, um bom filho, um irmão presente, um esposo dedicado e um pai extraordinário", disse. “Marcílio foi, acima de tudo, família", acrescentou.

A vice-prefeita, Ana Paula Matos, também lamentou a morte: "Acompanhei com muita fé, a luta dele e de sua esposa pela cura. Marcílio foi um amigo querido, um homem de fé, dedicado à família e ao serviço público. Que Deus conforte o coração de seus familiares e amigos neste momento de tanta dor".