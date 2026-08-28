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Morre o advogado, professor e gestor público Gustavo Moris

Morte foi confirmada pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Bahia (OAB-BA)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 14:20

Gustavo Moris
Gustavo Moris Crédito: Reprodução/Instagram

Morreu, aos 46 anos, o advogado e professor Gustavo Moris, que atuava como assessor especial da Secretaria Municipal da Educação (Smed), em Salvador. A morte foi confirmada nesta quinta-feira (28) pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Bahia (OAB-BA).

Em nota, a entidade lamentou a perda e destacou a trajetória de Moris na advocacia, na gestão pública e na educação. Mestre em Direito e professor universitário, ele construiu uma carreira marcada pela atuação em diferentes áreas do serviço público e pelo compromisso com o fortalecimento das instituições.

Na OAB-BA, Gustavo Moris exerceu os cargos de conselheiro seccional e presidente da Comissão de Transparência. Ao longo da carreira, também ocupou funções estratégicas na administração municipal, entre elas a de gerente de Desenvolvimento de Pessoal da Secretaria Municipal da Educação, assessor especial da Secretaria Municipal de Cultura e diretor de Gestão de Pessoas e de Logística e Patrimônio da Secretaria Municipal de Gestão (Semge).

Gustavo Moris

Gustavo Moris por Reprodução/Instagram
Gustavo Moris por Reprodução/Instagram
Gustavo Moris por Reprodução/Instagram
Gustavo Moris por Reprodução/Instagram
Gustavo Moris por Reprodução/Instagram
Gustavo Moris por Reprodução/Instagram
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Gustavo Moris por Reprodução/Instagram

Moris integrou ainda o Conselho Deliberativo da Previdência do Servidor do Município de Salvador e lecionou em instituições de ensino superior da Bahia.

A presidente da OAB-BA, Daniela Borges, destacou o legado deixado pelo advogado. “Gustavo foi um advogado comprometido com a valorização da classe e com a construção de uma sociedade mais justa. Sua trajetória foi marcada pelo compromisso com o interesse público e com o fortalecimento das instituições. Neste momento de tristeza, deixo meu abraço a todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele”, afirmou.

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A Gerência Regional de Educação (GRE), vinculada à Smed, também lamentou a morte do servidor. Em comunicado, o órgão ressaltou as qualidades pessoais e profissionais de Gustavo Moris.

“Gustavo deixa um legado de amizade, companheirismo, profissionalismo e respeito por todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Sempre solícito, humano e comprometido, foi um verdadeiro parceiro de trabalho e um amigo leal, daqueles que marcavam a vida das pessoas pela simplicidade, generosidade e disposição em ajudar”, diz a nota.

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Salvador

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