LUTO

Morre Regina Conceição, dona do Acarajé da Regina, no Rio Vermelho

Baiana morreu aos 74 anos; causa não foi divulgada

Millena Marques

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 16:29

Regina Conceição, dona do Acarajé da Regina Crédito: Reprodução

A baiana de acarajé Regina Conceição, dona do Acarajé da Regina, no Rio Vermelho, morreu aos 74 anos. A morte foi anunciada no perfil do estabelecimento na tarde desta segunda-feira (19). A causa não foi divulgada.

“É com o coração apertado que comunicamos o falecimento da nossa querida mãe, avó, amiga e grande exemplo de fé, nossa rainha! Sua vida foi um presente para todos nós. Você espalhou amor, generosidade, alegria e ensinamentos por onde passou. Seu sorriso, sua força e sua fé sempre serão lembrados e guardados em nossos corações”, diz um trecho da nota de pesar.

De acordo com um comunicado da família, o sepultamento será realizado nesta terça-feira (20). Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o horário e o local da cerimônia.

“Hoje, a dor da despedida se mistura com a gratidão por tudo o que vivemos ao seu lado. Você foi luz, foi amor, foi família. Vai fazer muita falta. Mas sabemos que agora descansa em paz, ao lado de Deus, no lugar que tanto merecia”, diz outro trecho da homenagem.

Ao lado de Cira e Dinha, Regina era reconhecida como uma das tradicionais baianas de acarajé de Salvador, sendo lembrada pela qualidade de seus quitutes e pela contribuição à cultura gastronômica da capital baiana.