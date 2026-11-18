LUTO

Morre Seu Antônio, criador do famoso picolé Capelinha

Empresário criou marca tradicional de Salvador há mais de 50 anos e marcou gerações de baianos

Esther Morais

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 08:25

Morre Seu Antônio, criador do famoso picolé Capelinha Crédito: Divulgação

O empresário Antonio Mota dos Santos, conhecido como Seu Antônio e criador do tradicional picolé Capelinha, morreu na terça-feira (17), aos 90 anos, em Salvador. A informação foi confirmada por familiares e pela própria marca nas redes sociais.

“Nos despedimos de nosso amado pai, Antonio Mota dos Santos, com amor e gratidão por tudo o que vivemos ao seu lado. Homem de muita fé e honrado, foi um excelente pai e marido. Deixou um legado digno e muitas boas lembranças, que permanecerão para sempre em nossa memória e em nossos corações”, escreveram os parentes em uma nota de pesar.

Picolé Capelinha: cinco curiosidades sobre a marca tradicional da Bahia 1 de 5

O sepultamento ocorreu na tarde de quarta-feira (18), no Cemitério Jardim da Saudade, localizado no bairro de Brotas, na capital baiana.

Nas redes sociais, o perfil do Picolé Capelinha também publicou um vídeo em homenagem ao fundador. Na legenda, a marca relembrou a trajetória de Seu Antônio e a relação construída com os consumidores ao longo das décadas.

“Teve um tempo em que só existia o Seu Antônio, os ambulantes e o coração da Bahia derretendo pelos picolés Capelinha. Sem embalagem, sem propaganda, foi o sabor que ensinou a confiança: ‘Só compre se for Capelinha’”, diz um trecho da publicação.

A homenagem também ressaltou as lembranças afetivas associadas à marca, como os dias de praia, a infância e os momentos em família. “Mais que uma marca, Seu Antônio deixou histórias, histórias que se transformaram em memórias e conquistaram nossos corações. Algumas histórias não terminam, continuam vivendo nas lembranças de quem fez parte delas. Hoje, nos despedimos com gratidão, seu legado permanece vivo”, acrescentou a empresa.

Nos comentários, clientes também prestaram homenagens. “Minha infância todinha no balcão da sorveteria na volta da escola… e antes de dar os quebrados, ele dava as artes que ele inventava… até picolé de jiló rolou. Foi descansar”, escreveu uma cliente.

Capelinha foi criada em Salvador há mais de 50 anos

A história do Picolé Capelinha começou em 1972, no bairro da Capelinha de São Caetano, em Salvador. Na época, Seu Antônio era dono de uma mercearia e teve a ideia de produzir picolés artesanais com sabores inusitados, que logo conquistaram os moradores da região.

Inicialmente conhecidos como picolés Santo Antônio, os produtos passaram a ser chamados de Picolé Capelinha, em referência ao bairro onde tudo começou.