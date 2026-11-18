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Esther Morais
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 08:25
O empresário Antonio Mota dos Santos, conhecido como Seu Antônio e criador do tradicional picolé Capelinha, morreu na terça-feira (17), aos 90 anos, em Salvador. A informação foi confirmada por familiares e pela própria marca nas redes sociais.
“Nos despedimos de nosso amado pai, Antonio Mota dos Santos, com amor e gratidão por tudo o que vivemos ao seu lado. Homem de muita fé e honrado, foi um excelente pai e marido. Deixou um legado digno e muitas boas lembranças, que permanecerão para sempre em nossa memória e em nossos corações”, escreveram os parentes em uma nota de pesar.
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O sepultamento ocorreu na tarde de quarta-feira (18), no Cemitério Jardim da Saudade, localizado no bairro de Brotas, na capital baiana.
Nas redes sociais, o perfil do Picolé Capelinha também publicou um vídeo em homenagem ao fundador. Na legenda, a marca relembrou a trajetória de Seu Antônio e a relação construída com os consumidores ao longo das décadas.
“Teve um tempo em que só existia o Seu Antônio, os ambulantes e o coração da Bahia derretendo pelos picolés Capelinha. Sem embalagem, sem propaganda, foi o sabor que ensinou a confiança: ‘Só compre se for Capelinha’”, diz um trecho da publicação.
A homenagem também ressaltou as lembranças afetivas associadas à marca, como os dias de praia, a infância e os momentos em família. “Mais que uma marca, Seu Antônio deixou histórias, histórias que se transformaram em memórias e conquistaram nossos corações. Algumas histórias não terminam, continuam vivendo nas lembranças de quem fez parte delas. Hoje, nos despedimos com gratidão, seu legado permanece vivo”, acrescentou a empresa.
Nos comentários, clientes também prestaram homenagens. “Minha infância todinha no balcão da sorveteria na volta da escola… e antes de dar os quebrados, ele dava as artes que ele inventava… até picolé de jiló rolou. Foi descansar”, escreveu uma cliente.
A história do Picolé Capelinha começou em 1972, no bairro da Capelinha de São Caetano, em Salvador. Na época, Seu Antônio era dono de uma mercearia e teve a ideia de produzir picolés artesanais com sabores inusitados, que logo conquistaram os moradores da região.
Inicialmente conhecidos como picolés Santo Antônio, os produtos passaram a ser chamados de Picolé Capelinha, em referência ao bairro onde tudo começou.
Desde então, a marca se tornou parte da memória afetiva de gerações de baianos. Atualmente, o Picolé Capelinha conta com lojas em diferentes regiões de Salvador, além de unidades em Guarajuba, no município de Camaçari, e em Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas. Ao todo, são oito pontos de venda físicos, localizados nos bairros da Barra, Brotas, Cidade Jardim, São Caetano, Itapuã e Pituba, além das unidades fora da capital. A marca também disponibiliza atendimento pelo WhatsApp e vendas por meio do iFood.