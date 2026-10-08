SALVADOR

Morte de macaco-prego de ex-deputado provoca confusão e termina com vidraça quebrada em condomínio

Moradora denunciou que sua casa foi atingida por um objeto metálico; ex-parlamentar pediu desculpas

Pombo Correio

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 23:07

Morte de macaco-prego de ex-deputado provoca confusão e termina com vidraça quebrada em condomínio Crédito: Reprodução

Após a morte do macaco-prego do ex-deputado Marcell Moraes, uma confusão foi registrada em um condomínio de casas na Avenida Paralela, em Salvador, onde o animal vivia. Após a confirmação da morte, nesta quinta-feira (8), o tutor teria discutido com moradores e arremessado um objeto metálico contra uma das residências.

Segundo o relato da proprietária do imóvel, após a morte do macaco Alcebíades, o ex-deputado, revoltado, teria responsabilizado os vizinhos pelo ocorrido. "Ele fez uma live nas redes sociais primeiro, ameaçando todo mundo aqui de morte, dizendo que nós tínhamos matado o macaco, fazendo um escândalo", contou.

A mulher contou que uma das vidraças de sua casa foi quebrada por um objeto metálico que, segundo ela, teria sido arremessado pelo ex-parlamentar. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

Morte de macaco-prego de ex-deputado provoca confusão e termina com vidraça quebrada em condomínio 1 de 5

Em um dos vídeos publicados nas redes sociais, Moraes pede desculpas aos moradores da residência e afirma ter confundido o imóvel. "Acabo de saber que a casa que eu acusei não foi a casa correta. A menina que estava comigo falou que era aquela casa, mas não era", disse.

"Pode ter certeza que a casa que fez isso com meu filho vai pagar caro", acrescentou Moraes, ao convocar um protesto no condomínio para esta sexta-feira (9).

A jovem mencionada pelo ex-deputado aparece ao lado dele em outro vídeo. Na gravação, ela relata que o macaco teria sido atingido por um golpe de pá desferido por um dos vizinhos, que tentava afastá-lo da residência, durante a fuga do animal na última segunda-feira (5).

A versão foi contestada pela moradora, que afirmou que havia uma pessoa segurando uma pá de lixo no condomínio no momento em que o macaco estava solto, mas negou que o animal tenha sido atingido. "Ninguém bateu no macaco, ninguém fez nada com o macaco", declarou.

A Polícia Militar foi até o local após acionamento pelo moradora.

Macaco órfão comove ao adotar bichinho de pelúcia em zoo 1 de 9

Entenda o caso

O macaco-prego foi capturado na última segunda-feira (5). De acordo com a Companhia de Policiamento e Proteção Ambiental (Coppa), o animal silvestre estava invadindo diversas residências no Alphaville 2 e apresentando comportamento agressivo após ferir algumas pessoas.

Conforme os relatos, o macaco chegou a quebrar um box de vidro, invadiu um quarto onde havia um recém-nascido de apenas cinco dias de vida e teria ferido algumas pessoas. Uma das moradoras relatou ser vítima de invasões recorrentes do animal. A Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) já havia registros de outros chamados relacionados às fugas do macaco.

As buscas pelo animal começaram por volta das 11h e terminaram horas depois.

Três moradores do condomínio e um segurança, que sofreu ferimentos durante a ocorrência, foram encaminhados à Delegacia de Itapuã, onde prestaram depoimento e tiveram o caso registrado. Um dos policiais militares também foi mordido pelo animal e precisou de atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itapuã.

Segundo informações prestadas no local, o macaco teria ingerido bebida alcoólica, álcool 70% e medicamentos encontrados no interior de uma das residências invadidas, circunstâncias que podem ter contribuído para a alteração de seu comportamento.

Após resgate, o macaco-prego foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).

Quadro de saúde

Procurado, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) informou que o animal chegou ao Cetas desacordado, com nível de consciência reduzido e pouca resposta a estímulos, conforme avaliação clínica. Os médicos veterinários identificaram lesões traumáticas no rosto do macaco, incluindo cortes e ferimentos próximos à narina direita e na língua.

O animal também apresentava temperatura corporal elevada, que chegou a 42 °C, e frequência cardíaca superior a 170 batimentos por minuto.

"Durante os procedimentos de estabilização, foram observados intensa salivação, episódios de vocalização, movimentos involuntários de pedalagem dos membros e episódio de defecação", informou o Inema.