Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pombo Correio
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 23:07
Após a morte do macaco-prego do ex-deputado Marcell Moraes, uma confusão foi registrada em um condomínio de casas na Avenida Paralela, em Salvador, onde o animal vivia. Após a confirmação da morte, nesta quinta-feira (8), o tutor teria discutido com moradores e arremessado um objeto metálico contra uma das residências.
Segundo o relato da proprietária do imóvel, após a morte do macaco Alcebíades, o ex-deputado, revoltado, teria responsabilizado os vizinhos pelo ocorrido. "Ele fez uma live nas redes sociais primeiro, ameaçando todo mundo aqui de morte, dizendo que nós tínhamos matado o macaco, fazendo um escândalo", contou.
A mulher contou que uma das vidraças de sua casa foi quebrada por um objeto metálico que, segundo ela, teria sido arremessado pelo ex-parlamentar. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.
Morte de macaco-prego de ex-deputado provoca confusão e termina com vidraça quebrada em condomínio
Em um dos vídeos publicados nas redes sociais, Moraes pede desculpas aos moradores da residência e afirma ter confundido o imóvel. "Acabo de saber que a casa que eu acusei não foi a casa correta. A menina que estava comigo falou que era aquela casa, mas não era", disse.
"Pode ter certeza que a casa que fez isso com meu filho vai pagar caro", acrescentou Moraes, ao convocar um protesto no condomínio para esta sexta-feira (9).
A jovem mencionada pelo ex-deputado aparece ao lado dele em outro vídeo. Na gravação, ela relata que o macaco teria sido atingido por um golpe de pá desferido por um dos vizinhos, que tentava afastá-lo da residência, durante a fuga do animal na última segunda-feira (5).
A versão foi contestada pela moradora, que afirmou que havia uma pessoa segurando uma pá de lixo no condomínio no momento em que o macaco estava solto, mas negou que o animal tenha sido atingido. "Ninguém bateu no macaco, ninguém fez nada com o macaco", declarou.
A Polícia Militar foi até o local após acionamento pelo moradora.
Macaco órfão comove ao adotar bichinho de pelúcia em zoo
O macaco-prego foi capturado na última segunda-feira (5). De acordo com a Companhia de Policiamento e Proteção Ambiental (Coppa), o animal silvestre estava invadindo diversas residências no Alphaville 2 e apresentando comportamento agressivo após ferir algumas pessoas.
Conforme os relatos, o macaco chegou a quebrar um box de vidro, invadiu um quarto onde havia um recém-nascido de apenas cinco dias de vida e teria ferido algumas pessoas. Uma das moradoras relatou ser vítima de invasões recorrentes do animal. A Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) já havia registros de outros chamados relacionados às fugas do macaco.
As buscas pelo animal começaram por volta das 11h e terminaram horas depois.
Três moradores do condomínio e um segurança, que sofreu ferimentos durante a ocorrência, foram encaminhados à Delegacia de Itapuã, onde prestaram depoimento e tiveram o caso registrado. Um dos policiais militares também foi mordido pelo animal e precisou de atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itapuã.
Segundo informações prestadas no local, o macaco teria ingerido bebida alcoólica, álcool 70% e medicamentos encontrados no interior de uma das residências invadidas, circunstâncias que podem ter contribuído para a alteração de seu comportamento.
Após resgate, o macaco-prego foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).
Procurado, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) informou que o animal chegou ao Cetas desacordado, com nível de consciência reduzido e pouca resposta a estímulos, conforme avaliação clínica. Os médicos veterinários identificaram lesões traumáticas no rosto do macaco, incluindo cortes e ferimentos próximos à narina direita e na língua.
O animal também apresentava temperatura corporal elevada, que chegou a 42 °C, e frequência cardíaca superior a 170 batimentos por minuto.
"Durante os procedimentos de estabilização, foram observados intensa salivação, episódios de vocalização, movimentos involuntários de pedalagem dos membros e episódio de defecação", informou o Inema.
Diante do quadro clínico, os profissionais levantaram a suspeita de uma possível exposição a substâncias tóxicas, mas a hipótese ainda não foi confirmada. Exames complementares devem ajudar a esclarecer a causa da morte.