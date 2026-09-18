CULTURA

Mostra de teatro nordestino oferece programação gratuita em Salvador

Evento acontece entre 22 e 27 de setembro

Millena Marques

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 18:28

Gilberto Morais Gessé Crédito: Divulgação

A partir da próxima terça-feira (22), Salvador recebe uma programação voltada ao teatro independente nordestino. A capital baiana será palco da 2ª Mostra Pavio Trinca Teatro, que reúne grupos da Bahia, Alagoas e Sergipe em uma agenda gratuita de espetáculos, atividades formativas e encontros entre artistas. O evento segue até o dia 27 de setembro.

As apresentações e demais atividades acontecerão em espaços culturais da cidade, entre eles o Teatro Vila Velha, o Cine Teatro Solar Boa Vista e o Teatro Molière. Além dos espetáculos, a programação inclui oficinas, mesas-redondas e momentos de intercâmbio voltados à discussão dos desafios e perspectivas da produção teatral na região.

Entre as atrações está o espetáculo baiano O Cordel de Maria CinDRAGrela, do TECA Teatro, que apresenta uma releitura da história da Gata Borralheira inspirada na literatura de cordel e na cultura drag. De Alagoas, a Cia do Chapéu participa com Pelos Poros e Pequenos Apelos, montagem de dança-teatro baseada em textos do poeta Magno Almeida e que explora reflexões sobre desejo, criação artística e solidão.

Representando Sergipe, o Grupo Imbuaça leva ao público De Mulambo a Filó, espetáculo que retrata os desafios enfrentados por artistas e companhias de teatro de rua para manter suas atividades e produções culturais.

Ao longo da mostra, o público encontrará trabalhos que abordam temas como memória, ancestralidade, identidade, racismo, direitos humanos, gênero, cultura popular e preservação dos territórios, refletindo a diversidade de linguagens e narrativas presentes na produção teatral nordestina.

A etapa realizada em Salvador integra um circuito regional promovido pela Rede Pavio. Além da chamada Trinca Sul-Leste, formada por Bahia, Alagoas e Sergipe, o projeto prevê novas etapas em outros estados da região. Petrolina (PE) sediará os encontros envolvendo grupos de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, enquanto Teresina (PI) receberá companhias do Ceará, Piauí e Maranhão.

Rede Pavio

Criada em 2019, a Rede Pavio reúne mais de 50 grupos de teatro de ação continuada espalhados pelo Nordeste. A articulação atua no fortalecimento do teatro de grupo, na ampliação da circulação de produções independentes e na construção de redes de colaboração entre artistas e coletivos.