PROMOÇÃO

Motel Black Monday: Salvador terá descontos de até 50% em hospedagens

Ação será realizada em 30 de novembro, com reservas exclusivas pelo aplicativo Motz; desconto vale para o primeiro período de hospedagem

Thais Borges

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 16:37

Motel Decameron Crédito: Reprodução

Inspirada na Black Friday, a Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis), em parceria com o Guia de Motéis, promove a 13ª edição do Motel Black Monday na próxima segunda (30). A iniciativa oferece 50% de desconto nas reservas de suítes em estabelecimentos de diferentes regiões do país. As reservas devem ser feitas exclusivamente pelo Motz, aplicativo de reservas de motéis do Guia de Motéis.

Neste ano, a campanha reúne cerca de 100 estabelecimentos em cidades como Porto Alegre, Fortaleza, Recife, Manaus, Cuiabá, Goiânia, São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Ribeirão Preto e Piracicaba, além do Distrito Federal. Em Salvador, quatro motéis participam da ação. “Queremos incentivar o público a conhecer a diversidade da motelaria e aproveitar a oportunidade para experimentar suítes e serviços que talvez ainda não conheça”, explica a presidente-executiva da ABMotéis, Larissa Calabrese.

O desconto de 50% é válido para um casal por suíte e incide apenas sobre o primeiro período de hospedagem. Caso os clientes decidam prolongar a permanência, as horas ou períodos adicionais serão cobrados conforme a tabela de preços regular do estabelecimento.

A promoção não inclui despesas com consumação e não pode ser acumulada com outros descontos, promoções ou cortesias oferecidos pelos motéis participantes.

A relação completa dos estabelecimentos que integram o Motel Black Monday 2026 está disponível no site www.motelblackmonday.com.br.

Serviço

Motel Black Monday 2026

Data: 30 de novembro de 2026

Desconto: 50% nas reservas de suítes dos motéis participantes

Reservas: Exclusivamente pelo aplicativo Motz

Participantes: Mais de 50 motéis em diversas cidades brasileiras