Motociclista fica ferido após ser derrubado por carro na Avenida Paralela

Um motociclista caiu depois de ter sido empurrado por uma carro na Avenida Paralela, em Salvador, nesta quinta-feira (8). A situação foi filmada por ocupantes de outro veículo que trafegava na mesma pista. Nas imagens é possível ver que o motorista de um carro preto atinge a moto, derrubando o piloto no chão. O impacto é tão forte que o capacete sai da cabeça da vítima. Em seguida, o condutor do carro foge em alta velocidade. As pessoas que filmaram a ação ainda tentam acompanhar o veículo para anotar a placa, mas não conseguem alcançá-lo.

A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) confirmou que registrou um acidente com vítima ferida hoje. O motociclista foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para um Posto Médico, no bairro de Pernambués. O estado de saúde dele não foi divulgado.