TRAGÉDIA

Motociclista morre após bater de frente com micro-ônibus perto de viaduto do Porto Seco Pirajá

Colisão ocorreu nas proximidades do viaduto

Wendel de Novais

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 07:40

Acidente foi registrado na região de Porto Seco Pirajá Crédito: Reprodução

Um motociclista morreu após perder o controle da direção e bater de frente com um micro-ônibus na Rua da Alegria de Campinas, nas proximidades do viaduto de Porto Seco Pirajá, em Salvador. O acidente aconteceu por volta de 0h35, já na madrugada desta quinta-feira (1º), segundo informações da Transalvador.

Segundo informações preliminares, o motociclista invadiu a faixa contrária antes de atingir o veículo, que fazia parte de um coletivo de véiculos e seguia em direção a uma fábrica para transportar funcionários para o turno de trabalho.

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O condutor da motocicleta não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O passageiro que estava na moto ficou ferido e recebeu atendimento de uma equipe do Samu, que também constatou o óbito do motociclista.