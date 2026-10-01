Motociclista morre após bater de frente com micro-ônibus perto de viaduto do Porto Seco Pirajá

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Wendel de Novais
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 07:40
Um motociclista morreu após perder o controle da direção e bater de frente com um micro-ônibus na Rua da Alegria de Campinas, nas proximidades do viaduto de Porto Seco Pirajá, em Salvador. O acidente aconteceu por volta de 0h35, já na madrugada desta quinta-feira (1º), segundo informações da Transalvador.
Segundo informações preliminares, o motociclista invadiu a faixa contrária antes de atingir o veículo, que fazia parte de um coletivo de véiculos e seguia em direção a uma fábrica para transportar funcionários para o turno de trabalho.
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O condutor da motocicleta não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O passageiro que estava na moto ficou ferido e recebeu atendimento de uma equipe do Samu, que também constatou o óbito do motociclista.
Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram na região para os procedimentos necessários após o acidente. Ainda conforme as informações iniciais, o motociclista havia saído de casa para ir à academia. As circunstâncias da colisão deverão ser esclarecidas a partir da apuração das autoridades responsáveis.