Homem morre após bater moto elétrica em piquete de Stella Maris

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Millena Marques
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 16:30
Um homem morreu após a moto elétrica que conduzia colidir com um piquete na Rua Capitão Melo, no bairro de Stella Maris, em Salvador, na tarde desta quinta-feira (5). A informação foi confirmada pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).
De acordo com o órgão, a morte foi confirmada, e a vítima permanecia no local aguardando a realização dos procedimentos necessários.
Segundo informações preliminares, o motociclista teria perdido o controle do veículo e sofrido uma queda. Em um vídeo que circula nas redes sociais, a vítima aparece sem capacete.
A identidade do homem não foi divulgada. A Polícia Militar foi procurada, mas não respondeu até a publicação desta matéria.