Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Motociclista morre após perder controle da direção e bater em caminhão na BR-324, em Salvador

Trecho está parcialmente interditado

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 06:44

Caminhão estava parado
Caminhão estava parado Crédito: Reprodução / TV Bahia

Um motociclista morreu após perder o controle da direção e bater em um caminhão que estava parado no km 613 da BR-324, na altura do bairro Palestina, em Salvador, na madrugada desta quarta-feira (30). O acidente aconteceu por volta das 3h, no sentido Simões Filho. A vítima ainda não foi identificada.

O trecho onde ocorreu o acidente foi parcialmente interditado, e o trânsito está lento na região. Até o momento, não há previsão para a liberação da via.

O caso foi registrado pela 8ª Delegacia Territorial (DT/Valéria). Guias para a realização da perícia e remoção do corpo foram expedidas.

Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:

BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-242, km 260-270: dois acidentes e dez mortes por Divulgação/Dnit
BR-116, km 420-430: 77 acidentes e oito mortes por Reprodução/PRF
BR-110, km 120-130: três acidentes e seis mortes por Reprodução
BR-101, km 830-840: 11 acidentes e cinco mortes por Reprodução/ redes sociais
BR-101, km 900-910: 15 acidentes e cinco mortes por Reprodução/Bahia10
BR-116, km 10-20: 109 acidentes e cinco mortes por Divulgação/PRF
BR-116, km 920-930: cinco acidentes e cinco mortes por Matheus Landim/GOVBA
BR-242, km 400-410: seis acidentes e cinco mortes por Divulgação/Dnit
BR-324, km 440-450: oito acidentes e cinco mortes por Marina Silva/CORREIO
1 de 10
BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News

Tags:

Br-324

Mais recentes

Imagem - Aposta baiana ganha R$ 510 mil na Lotofácil; confira resultado

Aposta baiana ganha R$ 510 mil na Lotofácil; confira resultado
Imagem - Implante dentário dura para sempre? Veja sete mitos e verdades sobre o tratamento

Implante dentário dura para sempre? Veja sete mitos e verdades sobre o tratamento
Imagem - 'Senhor', 'cidadão': empresa de ônibus é condenada a pagar R$ 20 mil a mulher trans

'Senhor', 'cidadão': empresa de ônibus é condenada a pagar R$ 20 mil a mulher trans