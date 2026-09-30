TRÃNSITO LENTO

Motociclista morre após perder controle da direção e bater em caminhão na BR-324, em Salvador

Trecho está parcialmente interditado

Esther Morais

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 06:44

Caminhão estava parado Crédito: Reprodução / TV Bahia

Um motociclista morreu após perder o controle da direção e bater em um caminhão que estava parado no km 613 da BR-324, na altura do bairro Palestina, em Salvador, na madrugada desta quarta-feira (30). O acidente aconteceu por volta das 3h, no sentido Simões Filho. A vítima ainda não foi identificada.

O trecho onde ocorreu o acidente foi parcialmente interditado, e o trânsito está lento na região. Até o momento, não há previsão para a liberação da via.

O caso foi registrado pela 8ª Delegacia Territorial (DT/Valéria). Guias para a realização da perícia e remoção do corpo foram expedidas.