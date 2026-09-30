Motociclista morre após perder controle da direção e bater em caminhão na BR-324, em Salvador

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Esther Morais
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 06:44
Um motociclista morreu após perder o controle da direção e bater em um caminhão que estava parado no km 613 da BR-324, na altura do bairro Palestina, em Salvador, na madrugada desta quarta-feira (30). O acidente aconteceu por volta das 3h, no sentido Simões Filho. A vítima ainda não foi identificada.
O trecho onde ocorreu o acidente foi parcialmente interditado, e o trânsito está lento na região. Até o momento, não há previsão para a liberação da via.
O caso foi registrado pela 8ª Delegacia Territorial (DT/Valéria). Guias para a realização da perícia e remoção do corpo foram expedidas.
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