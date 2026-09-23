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Motorista de aplicativo é encontrado morto em Salvador dois dias após sair de casa para festa

Lucas dos Santos Soares, de 29 anos, estava desaparecido desde segunda-feira (21)

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 12:17

Lucas dos Santos Soares
Lucas dos Santos Soares Crédito: Reproduçao

O motorista por aplicativo Lucas dos Santos Soares, de 29 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (23), dois dias após desaparecer em Salvador. O corpo estava em uma ribanceira numa área de mata da Avenida Laurindo Régis, no Engenho Velho de Brotas, perto do carro que ele usava para trabalhar. Segundo a Polícia Militar, Lucas foi vítima de disparos de arma de fogo.

Ele havia sido visto pela última vez na mesma região. Durante o desaparecimento, familiares e amigos buscaram informações sobre seu paradeiro, sem sucesso.

Policiais da 26ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados após a localização do corpo. O Corpo de Bombeiros atuou no resgate devido à dificuldade de acesso ao local, e o Departamento de Polícia Técnica foi chamado para fazer a perícia e a remoção.

A Polícia Civil investigará a autoria e a motivação do crime.

Tags:

Salvador

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