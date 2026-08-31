QUASE UM ANO DEPOIS

Motorista de app é preso suspeito de participar de roubo a turista inglês em Salvador

Segundo a investigação, motociclista transportava o turista quando o grupo armado interceptou a corrida e levou celular e pochete; caso ocorreu em setembro de 2025

Mariana Rios

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 12:34

Turista estava em uma festa no Rio Vermelho e solicitou uma motocicleta por aplicativo para voltar ao hotel Crédito: Imagem Ilustrativa: Divulgação / Ascom-PCBA

Um motorista de aplicativo foi preso domingo (30), em Amaralina, em Salvador, suspeito de envolvimento no roubo de um turista inglês ocorrido em setembro de 2025. A prisão foi realizada por policiais da Delegacia de Proteção ao Turista de Salvador (Deltur), em cumprimento a um mandado de prisão temporária.

Segundo as investigações, o turista estava em uma festa no Rio Vermelho e solicitou uma motocicleta por aplicativo para voltar ao hotel. Durante o trajeto, o motociclista foi interceptado por outras três motos, ocupadas por homens armados. O grupo levou o celular e uma pochete da vítima.

O motorista que transportava o turista é apontado pela polícia como possível integrante da ação. A suspeita surgiu porque os pertences do motociclista não foram levados durante o assalto.

"O turista inglês solicitou um transporte por aplicativo e foi interceptado no caminho por outras três motos. Todos com arma de fogo. Levaram todos os pertences do turista e nada do motorista que fazia o transporte. Ele foi investigado e identificado. Assim como seus comparsas também vêm sendo investigados", disse a delegada da Deltur, Marcela Abreu, em entrevista à TV Bahia.

O homem foi levado à delegacia, passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar, localizar e prender os demais suspeitos.