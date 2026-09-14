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Motorista de ônibus leva pedrada na cabeça em Salvador

Rodoviário precisou levar oito pontos após ser atingido

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 08:29

Ônibus de Salvador
Ônibus de Salvador Crédito: Lucas Moura / Secom PMS

Um motorista de ônibus foi atingido por uma pedrada na cabeça enquanto o veículo estava parado em um ponto no Largo do Tanque, em Salvador, na noite de domingo (13). O homem precisou ser levado a um hospital e levou oito pontos na cabeça após o ferimento, segundo informações da TV Bahia.

O crime ocorreu quando o ônibus estava parado no ponto e um homem se aproximou e arremessou a pedra contra o motorista. Após o ataque, o suspeito teria sido agredido por passageiros. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE).

O motorista também foi levado para atendimento médico e, posteriormente, liberado.

Quem tem direito a passe livre em ônibus e como funciona

O Passe Livre é um benefício governamental criado para facilitar o acesso de alguns cidadãos ao transporte coletivo. Na prática, ele garante o direito de utilizar ônibus e outros meios de locomoção sem pagar nada pelas passagens. Em alguns casos, isso inclui rotas interestaduais e intermunicipais – ou seja, viagens entre cidades e estados diferentes. por Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília
O direito de viajar de graça já é garantido por lei para vários grupos sociais. Portanto, além do Passe Livre para pessoas com deficiência, os brasileiros e brasileiras podem contar com iniciativas que concedem transporte gratuito a pessoas idosas, estudantes e jovens (que não sejam necessariamente estudantes). Apesar de serem voltadas para públicos diferentes, essas modalidades têm um requisito em comum: para utilizá-las, é preciso apresentar uma comprovação de baixa renda. por (Foto: Banco de imagem)
O programa Passe Livre para pessoas com deficiência é nacional, de responsabilidade do Governo Federal. Foi uma iniciativa do Ministério da Infraestrutura criada em 1994 pela Lei nº 8.899. Usando o Passe Livre, as pessoas com deficiência que se encaixam na categoria de baixa renda podem fazer viagens interestaduais sem pagar nada. É possível utilizar o benefício para embarcar gratuitamente em ônibus de viagem, trens e barcos. por Divulgação
Passe Livre Federal é voltado para pessoas com deficiência física, mental, auditiva, visual ou múltipla. Só pode acessar o benefício quem tem renda familiar mensal de, no máximo, um salário mínimo por pessoa. por
para viajar de graça entre estados diferentes, a pessoa idosa não precisa de uma carteirinha específica. Basta comprovar a idade e a renda. Mas isso fica bem mais fácil com a Carteira da Pessoa Idosa (ou Carteira do Idoso), um documento de cobertura nacional emitido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. por (Foto: Banco de imagem)
Além dos programas federais, existem várias iniciativas de transporte facilitado disponibilizadas pelos governos estaduais e municipais para ajudar algumas pessoas a viajarem entre cidades do mesmo estado. Também existem medidas similares voltadas para o transporte público convencional (ônibus urbanos, metrô etc). por Arison Marinho
Os programas estaduais e municipais têm nomes, regras de funcionamento, públicos-alvo e requisitos diferentes, que variam de acordo com as leis de cada estado. Eles podem oferecer passagens gratuitas ou desconto na compra de passagens em rotas convencionais ou intermunicipais. por Arison Marinho
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O Passe Livre é um benefício governamental criado para facilitar o acesso de alguns cidadãos ao transporte coletivo. Na prática, ele garante o direito de utilizar ônibus e outros meios de locomoção sem pagar nada pelas passagens. Em alguns casos, isso inclui rotas interestaduais e intermunicipais – ou seja, viagens entre cidades e estados diferentes. por Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Ainda segundo o sindicato, o motorista tentou registrar a ocorrência na 2ª Delegacia Territorial, ainda ontem, mas não conseguiu porque, conforme informado, não havia delegado disponível no momento.

O registro da ocorrência deve ser feito ainda na manhã desta segunda-feira. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o que teria motivado o ataque. A reportagem procurou a Polícia Civil para ter mais detalhes da ocorrência e aguarda retorno.

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