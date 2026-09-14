Motorista de ônibus leva pedrada na cabeça em Salvador

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Esther Morais
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 08:29
Um motorista de ônibus foi atingido por uma pedrada na cabeça enquanto o veículo estava parado em um ponto no Largo do Tanque, em Salvador, na noite de domingo (13). O homem precisou ser levado a um hospital e levou oito pontos na cabeça após o ferimento, segundo informações da TV Bahia.
O crime ocorreu quando o ônibus estava parado no ponto e um homem se aproximou e arremessou a pedra contra o motorista. Após o ataque, o suspeito teria sido agredido por passageiros. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE).
O motorista também foi levado para atendimento médico e, posteriormente, liberado.
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Ainda segundo o sindicato, o motorista tentou registrar a ocorrência na 2ª Delegacia Territorial, ainda ontem, mas não conseguiu porque, conforme informado, não havia delegado disponível no momento.
O registro da ocorrência deve ser feito ainda na manhã desta segunda-feira. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o que teria motivado o ataque. A reportagem procurou a Polícia Civil para ter mais detalhes da ocorrência e aguarda retorno.