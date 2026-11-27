CRIME

Motorista derruba entregadora de moto no trânsito e atira contra vítima na Graça

Caso foi registrado na Rua Euclides da Cunha

Wendel de Novais

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 06:42

Homem atirou contra entregadora na Graça Crédito: Reprodução

Uma entregadora de aplicativo foi agredida e vítima de um disparo de arma de fogo durante uma confusão no trânsito, na região da Graça, em Salvador, na tarde de quinta-feira (26). A mulher trabalhava fazendo entregas quando se envolveu em um desentendimento com um motorista na Rua Euclides da Cunha, uma das principais vias do bairro.

Segundo relato de moradores, a motociclista estacionou temporariamente atrás de dois carros, dificultando a saída dos veículos em uma farmácia onde retirou pedidos para entrega. Um dos motoristas, que estava em um automóvel vermelho, questionou se ela era responsável pela moto. Após a confirmação, ele deu um tapa nas costas da entregadora, que chegou a perder o equilíbrio.

Homem atirou contra entregadora na Graça 1 de 4

A mulher reagiu, afirmou que a agressão era criminosa e avisou que registraria o caso na delegacia. Ela também começou a filmar o homem com o celular. Depois disso, os dois deixaram o local e seguiram por vias do bairro. Em outro momento, enquanto a entregadora trafegava de moto pela região, o motorista teria feito um movimento que provocou a quando ela passou ao seu lado na rua.

Imagens de câmeras de segurança mostram a motociclista no chão, enquanto a moto e os objetos que carregava se espalham pela via. Ela conseguiu se levantar, mas ficou ferida. Na sequência, o homem teria disparado uma arma de fogo na direção da vítima. O tiro atingiu a bag utilizada pela entregadora para transportar medicamentos, mas não acertou o corpo dela.