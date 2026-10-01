APREENSÃO

Motorista é abordado em alta velocidade em Salvador e PRF encontra 140 kg de maconha em carro

Droga estava escondida na caçamba e no banco traseiro de uma Chevrolet Montana abordada durante fiscalização

Wendel de Novais

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 07:48

PRF apreendeu 140 kg de maconha em carro Crédito: Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 140 quilos de uma substância análoga à maconha durante uma abordagem na BR-324, em Salvador. A ocorrência foi registrada na madrugada desta quinta-feira (1º), no km 601 da rodovia.

Segundo a PRF, os agentes realizavam uma ronda quando perceberam uma Chevrolet Montana branca trafegando em alta velocidade e de forma considerada perigosa. O veículo foi parado para fiscalização.

PRF em ação 1 de 14

Durante a vistoria, os policiais localizaram a droga na caçamba e também no banco traseiro da Montana. A quantidade total apreendida chegou a 140 quilos.

O motorista foi detido e encaminhado, junto com o veículo e a carga, para a Polícia Civil, em Salvador. A corporação ficará responsável pelos procedimentos relacionados à ocorrência.