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Motorista é abordado em alta velocidade em Salvador e PRF encontra 140 kg de maconha em carro

Droga estava escondida na caçamba e no banco traseiro de uma Chevrolet Montana abordada durante fiscalização

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 07:48

PRF apreendeu 140 kg de maconha em carro
PRF apreendeu 140 kg de maconha em carro Crédito: Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 140 quilos de uma substância análoga à maconha durante uma abordagem na BR-324, em Salvador. A ocorrência foi registrada na madrugada desta quinta-feira (1º), no km 601 da rodovia.

Segundo a PRF, os agentes realizavam uma ronda quando perceberam uma Chevrolet Montana branca trafegando em alta velocidade e de forma considerada perigosa. O veículo foi parado para fiscalização.

PRF em ação

Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação
Sede da Polícia Rodoviária Federal por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação por Divulgação
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação
Viatura da Polícia Rodoviária Federal por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação
Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 94 Kg de maconha no interior de um carro por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação/PRF
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Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação/PRF

Durante a vistoria, os policiais localizaram a droga na caçamba e também no banco traseiro da Montana. A quantidade total apreendida chegou a 140 quilos.

O motorista foi detido e encaminhado, junto com o veículo e a carga, para a Polícia Civil, em Salvador. A corporação ficará responsável pelos procedimentos relacionados à ocorrência.

A PRF não informou, até o momento, a origem e o destino da droga nem se havia outras pessoas envolvidas no transporte do material.

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Tags:

Bahia Motorista Maconha Preso

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