Motorista é abordado em alta velocidade em Salvador e PRF encontra 140 kg de maconha em carro

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Wendel de Novais
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 07:48
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 140 quilos de uma substância análoga à maconha durante uma abordagem na BR-324, em Salvador. A ocorrência foi registrada na madrugada desta quinta-feira (1º), no km 601 da rodovia.
Segundo a PRF, os agentes realizavam uma ronda quando perceberam uma Chevrolet Montana branca trafegando em alta velocidade e de forma considerada perigosa. O veículo foi parado para fiscalização.
PRF em ação
Durante a vistoria, os policiais localizaram a droga na caçamba e também no banco traseiro da Montana. A quantidade total apreendida chegou a 140 quilos.
O motorista foi detido e encaminhado, junto com o veículo e a carga, para a Polícia Civil, em Salvador. A corporação ficará responsável pelos procedimentos relacionados à ocorrência.
A PRF não informou, até o momento, a origem e o destino da droga nem se havia outras pessoas envolvidas no transporte do material.