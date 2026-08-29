CRIME

Motorista em alta velocidade é preso com 49 kg de maconha e 50 comprimidos de ecstasy em Lauro de Freitas

Após abordagem, ele levou PM até local onde estava a droga

Carol Neves

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 09:52

Droga apreendida com motorista Crédito: Divulgação

Uma abordagem da Polícia Militar terminou com a apreensão de aproximadamente 49 kg de maconha, 50 comprimidos de ecstasy e outros materiais relacionados ao tráfico na madrugada deste sábado (29), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

A ocorrência foi registrada no bairro Jardim Tarumã durante um patrulhamento tático realizado por policiais da Rondesp RMS (BPT-RMS), com apoio da 81ª CIPM. A equipe decidiu abordar um veículo que circulava em alta velocidade e fazia manobras bruscas.

Durante a revista no carro, os policiais localizaram drogas e balanças de precisão. A partir da ocorrência, novas diligências foram realizadas e levaram os agentes até um imóvel indicado pelo abordado.

No local, foram encontrados cerca de 49 kg de maconha, 50 comprimidos de ecstasy, 18 pequenos tabletes de haxixe, uma porção de maconha, duas balanças de precisão e um simulacro de arma de fogo.